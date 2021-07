Cuando el mundo descubrió que Jennifer Lopez y Ben Affleck estaban volviendo a salir luego de 17 años separados, una de las primeras que felicitó y aplaudió que su ex se encuentre feliz y hasta dejó en claro que “JLo tiene su sello de aprobación” fue Jennifer Garner , la madre de Violet, de 15 años, Seraphina, de 12, y Samuel, de 9, los hijos del actor de ‘Batman’. Hoy que se conoce que los más pequeños han pasado tiempo con Emme y Max y hasta han conocido a la nueva pareja de su papá, se sabe que ella “no tiene nada en contra” de la ‘Diva del Bronx’ y “no se interpondrá” para que ambas familias convivan.

De esta manera, la protagonista de ‘Yes Day’ de Netflix, accedió a que la relación de su exesposo sea de conocimiento de sus hijos y ellos también compartan su felicidad, pues en medios internacionales hasta se habla que los protagonistas de ‘Bennifer’ piensan firmar un contrato prematrimonial antes de dar un gran paso en su relación.

“Fue idea de Ben estar abierto y dejar fluir la relación. A Jen le gusta el control, pensó que era un poco flojo, pero ahora, mirando hacia atrás, Jen dice que fue una gran decisión. No puedes ocultar con quién está saliendo tu ex. Especialmente si estás en el negocio. Y Jen no tiene nada en contra de JLo”, comentó una fuente cercana a la actriz a ‘Entertainment Tonight’.

Jennifer Garner a gusto con JLo

El informante detalló que Jennifer Garner considera que su exesposo encontró la estabilidad con Jennifer Lopez y “se puede decir que está feliz”, además de aplaudir su bienestar y que los niños sigan siendo su prioridad, como lo demostró saliendo a pasear con ellos y los hijos que Marc Anthony tuvo con la ‘Diva del Bronx’ en Universal Studios Hollywood.

“Las familias de JLo y Ben se llevan muy bien y están haciendo un esfuerzo para tomar las cosas con calma cuando se trata de sus hijos”, añadió, por lo que Jennifer Garner “no se interpondrá en el camino de la familia” y el hecho de que Violet, Seraphina y Samuel vean a la nueva novia de su padre.

La persona cercana a la actriz también argumentó a ‘Entertainment Tonight’ que “Samuel ha pasado la mayor parte del tiempo con JLo y cree que ella es genial. Samuel, Emme y Max, se divirtieron mucho en su reciente visita a un parque de atracciones” y que “pase lo que pase al final, Jen piensa que el hecho de que sus hijos conozcan a JLo, Emme y Max es algo bueno. La gente viene a tu vida todo el tiempo, incluso si es la vida de tus padres, y no puedes controlarlo todo. Así es la vida”.

Ben Affleck Seen Having His Kids Hang Out with One of Jennifer Lopez's https://t.co/REkN0lprCe — TMZ (@TMZ) July 11, 2021

Desde que Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a cruzar sus caminos en mayo de 2021 no solo han compartido como familia con sus respectivos hijos, sino que ella se mudó a Los Ángeles para no estar a distancia y hoy se habla de la posible compra de una mansión para estar todos juntos. Además, se reveló la idea de la firma de un contrato prematrimonial, pues la fortuna de la cantante está valuada en nada más y nada menos que en 400 millones de dólares, algo que no es del gusto de su pareja. “Él está de acuerdo con sus conversaciones matrimoniales, pero cualquier cosa que tenga que ver con el acuerdo prenupcial es un apagón para él”, reveló una fuente a la revista ‘Heatworld’, pues “éste también cuenta con “una gran fortuna (150 millones de dólares) y él no cree que su dinero esté en riesgo con JLo. La verdad es que no está tan interesado en casarse de nuevo, pero sabe que es importante para Jen y no quiere perderla”.

‘Bennifer’ estuvo a punto de llegar al altar en 2004, pues se comprometieron en 2002 y Jennifer Lopez definió el fin de su romance como “probablemente mi primer gran desamor”. Luego, JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, Ben Affleck lo hizo con Jennifer Garner.