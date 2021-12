Su romance tuvo una nueva oportunidad este 2021 tras 17 años separados y para Ben Affleck su historia de amor con Jennifer Lopez es realmente hermosa. El actor de ‘Batman’ se animó a dar nuevos detalles sobre ‘Bennifer’ y cómo están viviendo esta nueva etapa donde ambos se sienten más maduros, se proyectan a una vida juntos y disfrutando a los hijos que ambos tuvieron en sus anteriores matrimonios.

Una historia de amor hermosa

“Puedo decir que definitivamente es hermoso para mí (...) Y es una buena historia. Es una gran historia. Y, ya sabes, tal vez algún día te lo cuente. Lo escribiré todo. (Pausa) Y luego le prenderé fuego. (Risas)”, dijo el actor de 49 años a la revista Wall Street Journal .

Dentro de la promoción de su nueva película, “The Tender Bar”, Ben Affleck hizo un balance de cómo cambió su vida en los últimos cinco años, donde cada dificultad que afrontó le dejó una gran enseñanza.

“Mi vida ahora refleja no solo la persona que quiero ser, sino la persona que realmente siento que soy, lo cual no es perfecto, sino alguien que se esfuerza mucho y se preocupa mucho por ser honesto, auténtico y responsable. Es difícil decir quién se beneficia más sin entrar en detalles chismosos”, dijo.

Importancia de la intimidad en su relación

En otro momento de la entrevista, Ben Affleck también detalló lo importante que es para él mantener la intimidad de su relación con Jennifer Lopez, sabiendo que ambos son celebridades y atraen a los paparazzi en cada una de sus salidas.

“Puedes hacer conjeturas al respecto, pero una de las lecciones más difíciles que he aprendido es que no es prudente compartir todo con el mundo (...) Sé que me siento más cómodo teniendo esos límites saludables en mi vida alrededor de los cuales, de una manera amistosa y directa, les digo, simplemente no quiero estar hablando de mi relación personal en el periódico. Voy a ejercer un poco de moderación”, sostuvo.

Ben Affleck y el alcoholismo

La expareja de Jennifer Garner también abordó el alcoholismo y cómo afrontó este episodio: “Ojalá no tuviera que aprender algunas lecciones por las malas (...) Hay muchas cosas que me gustaría que mi yo más joven entendiera. Algunas cosas, honestamente, de las que soy demasiado cohibido o tímido para ser realmente sincero con todo el mundo porque en su mayoría son errores ‘’, dijo. “Las cosas que desearía haber hecho de manera diferente, y están arraigadas en ese instinto de mirar mi pasado y pensar: ‘Ojalá hubiera podido evitar este doloroso evento. Ojalá no hubiera podido causarle dolor a otra persona. Ojalá hubiera entendido mejor la naturaleza de lo que era difícil en la vida para mí’”.

Según afirmó en la entrevista, para superar el alcoholismo hay que sufrir. “La única cura real para el alcoholismo es el sufrimiento. Solo espera que el umbral para el sufrimiento se alcance en algún lugar antes de que se te destruya vida”, afirmó.

Si bien ahora está “muy bien” y “muy saludable”, en muchos momentos se enfrentó a perder lo más importante de su vida y ahí decidió recomenzar.

¿Cómo retomaron la relación JLo y Ben Affleck?

‘Bennifer’ volvió a unirse en febrero de 2021 luego que el actor le enviara correos electrónicos mientras JLo estaba en plena crisis con Alex Rodríguez. JLo y el exjugador de béisbol anunciaron el final de su compromiso el 15 de abril. Tras varias semanas de encuentros, Jennifer Lopez y Ben Affleck oficializaron su relación en el cumpleaños 52 de la cantante mientras paseaban en un lujoso yate por el mar Mediterráneo.

Ellos protagonizaron la película ‘Gigli’ en el 2002 donde se enamoraron. En noviembre se comprometieron pero aplazaron su boda en septiembre del 2003, año en el que debutaron juntos en una alfombra roja; sin embargo, el fin de su relación sorprendió a todos en enero del 2004. Luego JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, el ganador del Oscar lo hizo con Jennifer Garner.