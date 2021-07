Han pasado 2 meses desde que las alarmas se activaron por el sorpresivo reencuentro de ‘Bennifer’ en un resort de esquí de Montana, tras 17 años de haber terminado su mediática relación y de que ella le dijera adiós definitivo a Alex Rodríguez. Con el paso de los días, Jennifer Lopez y Ben Affleck vienen demostrando que esta ‘no es una relación casual’ y hasta se habla de una posible pedida de mano para este 24 de julio, día del cumpleaños de JLo. Si bien ninguno ha confirmado oficialmente que han vuelto, su acercamiento cuenta con la aprobación de sus exesposos Marc Anthony y Jennifer Garner, con quienes tienen hijos. Fue justamente con los mellizos Max y Emme de 13 años y el pequeño Samuel que la pareja ha vuelto a lucirse más enamorada que nunca y dando un paso importante en su vida familiar.

Luego de dejarse ver dándose un apasionado beso en el restaurante Nobu en Malibú frente a toda la familia de la ‘Diva del Bronx’ y sus hijos y de que se confirmara que ella se mudó a Los Ángeles para estar más cerca del actor de ‘Batman’, una salida al parque temático de Los Simpson en Universal Studios, Estados Unidos, deja en claro que están más felices y unidos que nunca.

El pasado 2 de julio, Page Six captó a la cantante de 51 años y al actor, de 48, paseando en la atracción basada en Springfield con los hijos que Jennifer Lopez tuvo con Marc Anthony y el pequeño Samuel, fruto del matrimonio de Ben Affleck y Jennifer Garner. Al niño de 9 años se suma Violet y Seraphina que no asistieron a la reunión.

JLo disfrutó del soleado día con un look bastante cómodo y sin mascarilla, mientras que el director sí la usaba y estuvo al lado de su pequeño en todo momento. ‘Bennifer’ caminó entre los demás visitantes del parque con total naturalidad.

Ben Affleck and Jennifer Lopez snapped with kids at Universal's 'Simpsons' park https://t.co/JOFneFkiAC pic.twitter.com/6CKidUeh3r — Page Six (@PageSix) July 3, 2021

Esta es la primera vez los hijos de Jennifer Lopez y Ben Affleck se juntan de forma pública. La exesposa del actor de ‘Gone Girl’, Jennifer Garner celebró hace algunas semanas la nueva oportunidad que se está dando en el amor junto a JLo y dejó en claro que espera que los niños sigan siendo la prioridad.

“Jen no quiere involucrarse. Ella ha seguido adelante por completo (...) Ella continúa enfocándose en sus hijos y esa es su prioridad. Cuando los niños están con Ben, ella espera que esa sea su prioridad también. Lo que él hace el resto del tiempo no es problema de ella. Ella ha hecho todo lo posible para fomentar buenas relaciones entre Ben y los niños. Pero ella no se involucrará con las personas con las que él sale ni con su vida privada (...) Ella está tratando de vivir su vida y criar a sus hijos y lo último que quiere hacer es lidiar con la vida amorosa de Ben (...) Su enfoque siempre está en la felicidad de los niños y en que Ben sea un buen padre”, explicó una fuente de la actriz de ’13 Going on 30′ a E! News.

Las imágenes han sido difundidas en plena promoción del nuevo tema de Jennifer Lopez, ‘Cambia el paso’ junto al cantante Rauw Alejandro y del que ha compartido sensuales adelantos en su cuenta oficial de Instagram.