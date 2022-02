Jennifer Lopez y Ben Affleck continúan acaparando la atención de todos tras retomar su relación luego de 17 años separados y el estreno de ‘Marry Me’ (Cásate conmigo), la película que ella protagoniza con Maluma y Owen Wilson, ha sido el escenario perfecto para comprobar nuevamente que están más enamorados que nunca, pues no tuvieron reparos en abrazarse, darse tiernos besos en el rostro y mostrarse muy cómplices. La noche del 8 de febrero se realizó una proyección especial en Los Ángeles y ‘Bennifer’ estuvo presente robándose todas las miradas, más aún porque JLo llegó con un vestido de novia que hizo pensar a más de uno cómo se vería la pareja de llegar al altar, pues ella reveló hace unos días que siente que su proyecto de vida en común tiene un futuro esperanzador y no ve en su futuro un nuevo distanciamiento. Aquí todos los detalles del look de la actriz.

En una reciente entrevista con ABC sobre la comedia romántica, la ‘Diva del Bronx’ esquivó las preguntas sobre su pareja, pero sí se refirió al actor de ‘Batman’ cuando le preguntaron cuál sería un San Valentín ideal.

“El Día de San Valentín perfecto para mí es a solas con mi pareja en un lugar donde no tengamos que preocuparnos de que la gente nos mire y no haya un montón de paparazis a nuestro alrededor. Cualquier sitio que nos permita tener un momento privado para hablar sobre la vida y el amor. Los dos disfrutamos de nuestros momentos en soledad porque estamos enamorados y nos gusta estar juntos”, aseguró.

JLo y Ben Affleck en la alfombra de ‘Marry Me’

Jennifer Lopez sabía que la proyección especial en Los Ángeles haría que todos estén pendientes de su llegada al lado de Ben Affleck y ‘Bennifer’ no defraudó a sus seguidores.

La protagonista de la comedia romántica llegó con un vestido de novia blanco y corto de la colección cápsula nupcial de Giambattista Valli, mientras que él se lució con un traje de chaqueta con chaleco y un discreto abrigo negro. Ambos posaron abrazados y muy enamorados, lo que hizo que muchos lo tomaran como un ‘presagio’ del día que se animen a decirse ‘sí, quiero’ y unir sus vidas en matrimonio, algo que no pudieron hacer en 2004 cuando se separaron tras comprometerse.

Al ser cuestionada por ET sobre cómo se sentía con el estreno de su nueva cinta, JLo afirmó que “es una gran noche de cita. Estamos súper felices … ¿Qué puedo decirte? Simplemente la estamos pasando bien”.

Jennifer Lopez posó muy romántica con Ben Affleck y también al lado de Maluma, con quien protagoniza 'Marry Me'. (Foto: AFP)

El vestido de JLo

El traje elegido por Jennifer Lopez para su gran noche es una creación del diseñador de modas italiano que destaca por su silueta asimétrica de encaja y manga larga, ideal para una boda de invierno, convirtiéndose en un “brutal minivestido de novia con vuelo”, como detallan desde ‘Elle’.

El complemento fue un clutch estilo barroco tipo caja blanco y dorado con flores. Su estilista de confianza Rob Zangardi, también eligió unos stilletos de Jimmy Choo con tachuelas y plumas.

‘Marry Me’ llegará oficialmente a los cines el 11 de febrero, a pocos días de celebrarse San Valentín.

¿Cómo retomaron la relación JLo y Ben Affleck?

‘Bennifer’ volvió a unirse en febrero de 2021 luego que el actor le enviara correos electrónicos mientras JLo estaba en plena crisis con Alex Rodríguez. JLo y el exjugador de béisbol anunciaron el final de su compromiso el 15 de abril. Tras varias semanas de encuentros, Jennifer Lopez y Ben Affleck oficializaron su relación en el cumpleaños 52 de la cantante mientras paseaban en un lujoso yate por el mar Mediterráneo.

Ellos protagonizaron la película ‘Gigli’ en el 2002 donde se enamoraron. En noviembre se comprometieron pero aplazaron su boda en septiembre del 2003, año en el que debutaron juntos en una alfombra roja; sin embargo, el fin de su relación sorprendió a todos en enero del 2004. Luego JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, el ganador del Oscar lo hizo con Jennifer Garner.