Fueron la pareja del momento y tenían planes de matrimonio, pero la relación que pasó por altos y bajos terminó de forma oficial en abril de 2021. Jennifer Lopez y Alex Rodríguez le pusieron punto final a su historia de amor en medio de rumores de infidelidad y luego de algunas semanas ella se reconcilió con Ben Affleck , 17 años después. A raíz de que ella decidiera borrar todo recuerdo de A-Rod en sus redes sociales y sacarlo así de su vida virtual, el exjugador de béisbol por los New York Yankees sorprendió revelando detalles de su romance, cómo no se arrepiente del tiempo que estuvieron juntos y afirmó que no le guarda rencor.

En los casi 5 años juntos, JLo y el exdeportista no solo compartieron un sentimiento, sino que formaron una gran familia junto Emme y Max (13), los hijos que tuvo con Marc Anthony, así como con Natasha (16) y Ella (13), fruto de la relación de él con Cynthia Scurtis.

“Tuve cinco años de una vida y una asociación increíbles y tanto mis hijas como yo hemos aprendido mucho. Y ahora tenemos la oportunidad de tomar todo eso y seguir adelante y decir: ‘¿Sabes qué? Estamos tan agradecidos por los últimos cinco años que cómo podemos hacer que los próximos cinco sean aún mejores gracias a las lecciones aprendidas”, afirmó Alex Rodríguez en declaraciones al portal ‘Entertainment tonight’.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez formaron una gran familia junto a los hijos que tuvieron en anteriores relaciones. (@arod).

El gran momento de A-Rod

Pese a que Jennifer Lopez tardó casi 4 meses en decidir borrar los recuerdos que tenía con su ex y que lo hizo en el mejor momento de su relación con Ben Affleck, Alex Rodríguez tomó de muy buena manera lo sucedido y dejó en claro que está tratando de volcar toda su energía en su familia.

“Estoy muy agradecido por el lugar en el que Dios y la luz me han puesto, y estoy tratando de mirar hacia adelante. Sobre todo para ver cómo se desarrollan mis hijas”, añadió.

Fin del amor

Luego de múltiples rumores de que Alex Rodríguez le fue infiel con Madison LeCroy, participante del programa “Southern Charm”, algo que ella desmintió, el escándalo hizo que Jennifer Lopez decidiera cancelar su compromiso mientras estaba rodando una película en República Dominicana y luego de haber llevado terapia de pareja para resolver sus diferencias. El anuncio lo dieron en marzo.

En abril llegó la oficialización del fin del amor: “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de los demás”, indicaron en un comunicado.