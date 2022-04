El compromiso de Jennifer Lopez y Ben Affleck , 17 años después de separarse y tras volver a enamorarse, se convirtió en la noticia del mes de abril en Hollywood, pues ‘Bennifer’ está más sólida que nunca y pensando a futuro. Sabiendo que están dispuestos a formar una “familia mezclada” con los hijos que tuvieron en sus anteriores matrimonios, muchos se preguntan qué es lo que opinan los pequeños de Jennifer Garner sobre la novia de su padre. Desde Mag te presentamos lo que reveló un informante.

Una fuente cercana a la pareja aseguró a Hollywood Life que las celebridades no tienen en mente traer un niño al mundo, sino que su prioridad es dedicarse a educar correctamente a los que ya tienen. Y es que JLo es madre de Emme y Max, los mellizos de su matrimonio con Marc Anthony; y Violet, Seraphina y Samuel, nacieron del amor de Ben y la actriz de ‘Si tuviera 30′ o ‘The Adam Project’.

“No quieren nuevos hijos, ambos ya pasaron esa parte de sus vidas (...) Lo importante es que la conexión de Jennifer con los hijos de Ben sea muy estrecha, y esa es una de las razones que le han llevado a aceptar de buena gana la situación (...) Ben y JLo regresaron a la vida del otro con una camada completa de hijos, y son muy bendecidos porque todos son realmente buenos niños. Ahora se están enfocando en criarlos para que sean buenos adultos y la fiesta de cinco es suficiente para ellos”, precisó el informante.

Qué opinan los hijos de Ben Affleck sobre JLo

Esta misma fuente también dijo que Jennifer Lopez es muy querida por los hijos de su futuro esposo y que la química es mayor con el más pequeño, Samuel.

“Jennifer Lopez es amada por todos los hijos de Ben, pero definitivamente tiene un vínculo especial con Samuel. Porque Samuel es el más joven de los cinco hijos y es el bebé del grupo, por así decirlo (...) Cuando Ben y Jen (Garner) se separaron en 2015, Samuel era demasiado pequeño para recordar nada de eso, pero siempre ha crecido con dos padres amorosos (...) JLo dice que Samuel se parece mucho a su padre. Ella trata a todos sus hijos como si fueran suyos, siempre respetando el hecho de que Jen es su madre”.

Cómo fue la pedida de mano de JLo

La propia Jennifer Lopez se encargó de revelar los detalles ocultos de su mágica noche y cómo 20 años después, quien más ama la sorprendió con un diamante verde, su color de la suerte: “¿Alguna vez imaginaste que tu mayor sueño podría hacerse realidad?”.

“El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio (...) Me tomó completamente por sorpresa, así que le miré fijamente a los ojos, riendo y llorando al mismo tiempo, haciendo lo posible para comprender el hecho de que 20 años después, todo volviera a suceder. Me quedé literalmente sin palabras. Entonces me preguntó… ‘¿Eso quiere decir que sí?’”, escribió JLo en una carta a sus fans difundida en su página oficial.

La historia de Bennifer 2021

Jennifer Lopez y Ben Affleck empezaron a verse de nuevo el 2021, después de que la autora de éxitos como “Jenny from the Block” terminara su compromiso con la exestrella de los Yankees Alex Rodríguez y que el actor y productor acabara su relación con la actriz española Ana de Armas.

La pareja, apodada “Bennifer 2021″, se ha dejado ver desde entonces en alfombras rojas y paseos en público por el mundo, solos o acompañados de sus respectivos hijos: Jennifer Lopez tuvo dos con su exesposo, el cantante Marc Anthony; y Ben Affleck tres con su expareja, la actriz Jennifer Garner.

JLo, de 52 años, y Ben Affleck, de 49, comenzaron a salir a mitad de 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004, aunque han asegurado que su amistad se mantuvo a lo largo de los años antes de que se dieran una segunda oportunidad.