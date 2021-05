El concierto “Vax Live: The Concert To Reunite The World”, realizado el domingo 2 de mayo en el gigantesco estadio SoFi de Los Ángeles no solo estuvo lleno de celebridades, sino de momentos muy emotivos como el protagonizado por la cantante estadounidense Jennifer Lopez , quien hace algunos días culminó su romance con Alex Rodríguez y quien ha tenido un acercamiento con su expareja de hace casi dos décadas, Ben Affleck. La también actriz se reencontró con Selena Gomez y subió al escenario con una persona muy especial, su madre Guadalupe Rodriguez, para enviar un gran mensaje al mundo con relación a las vacunas en medio de la pandemia de COVID-19.

El evento organizado por Global Citizen, organización internacional de defensa de los derechos humanos, es una iniciativa para tratar de comprometer a los líderes globales para que las vacunas lleguen a todos los países del mundo.

Espectáculo con su madre

Frente a un estadio lleno de espectadores vacunados, en su mayoría trabajadores médicos de primera línea vestidos con sus uniformes de enfermera y médico, Jennifer Lopez explicó que se había visto obligada a pasar la Navidad y fiestas de fin de año sin su madre a causa de la pandemia de COVID-19.

Luciendo un espectacular y escotado jumpsuit plateado del diseñador Zuhair Murad lleno de flecos, lentejuelas y plumas, JLo le dio la bienvenida a Guadalupe Rodriguez, quien llegó vestida con un pantalón negro y una blusa de lunares.

Jennifer Lopez y su madre Guadalupe Rodriguez se mostraron muy cariñosas y cantaron a dúo. (Foto: AFP)

“Cántala como solías cantarme a mí”, le dijo a Jennifer Lopez a su madre para invitarla a entonar juntas una particular versión de ‘Sweet Caroline’ de Neil Diamond, tema que su progenitora le solía tararear cuando era pequeña.

La ‘Diva del Bronx’ de 51 años y Guadalupe Rodriguez se mostraron muy cariñosas en el escenario del “Vax Live: The Concert To Reunite The World” mientras cantaban a dúo.

Los atuendos de JLo

Para este macroconcierto que se grabó el 2 de mayo, pero que se transmitirá al mundo el 8 de mayo, Jennifer Lopez puso a bailar al público con tres actuaciones.

Además del jumpsuit plateado, JLo volvió al escenario con un minivestido amarillo con tiras negras e incrustaciones de joyas, un choker con cabezas de león y botas de tacón hasta la rodilla. Ese fue el atuendo para cantar ‘Ain’t your mama’. De ahí eligió un body arcoíris con cinturón para interpretar el tema de ‘Saweetie, Pretty B h Freestyle’.

Jennifer Lopez llenó de color el escenario del "Vax Live: The Concert To Reunite The World" con sus atuendos de diseñador. (Foto: AFP)

El “Vax Live: The Concert To Reunite The World” contó con un mensaje de Enrique de Sussex y la actuación de Foo Fighters, acompañados por Brian Johnson de AC/DC, Chrissy Teigen, J Balvin, Olivia Munn, entre otros. El concierto se retransmitirá en YouTube y las cadenas de televisión estadounidenses ABC y CBS el 8 de mayo.