Luego que el demócrata Joe Biden juramentó como el presidente 46 de Estados Unidos, Jennifer Lopez se llevó todos los aplausos al cantar “This Land Is Your Land” (“Esta tierra es tu tierra”) para luego pronunciar en español una parte del juramento de lealtad a Estados Unidos (Pledge of Allegiance): “¡Una nación, bajo Dios, indivisible con libertad y justicia para todos!”.