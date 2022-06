Jessica Newton no dudó en salir en defensa de Alessia Rovegno, quien fue duramente criticada por Magaly Medina días atrás en su programa de ATV.

Como se recuerda, la conductora de televisión aseguró que la belleza de la novia de Hugo García es indiscutible; sin embargo, considera que no está preparada para representar al país en un certamen internacional debido a las respuestas que viene dando en las entrevistas formales.

“Dice que cambiaría la paz, hay fíjate qué inteligente esta muchacha y la quieren llevar con la corona de Miss Perú, no por favor, como peruana inteligente me opongo, sería un homenaje a la brutalidad”, manifestó.

Asimismo, remarcó que la belleza física no lo es todo. “Queremos que las mujeres no solo sean bellas, sino que también tengan materia gris en el cerebro”, dijo.

Jessica Newton se pronuncia

Este jueves 9 de junio, la organizadora del ‘Miss Perú Universo’ se enlazó con “Amor y Fuego”, donde Rodrigo González la cuestionó respecto a la participación de Rovegno.

“Después de todo lo que hemos visto, Jessica, ¿te parece que Alessia sigue siendo la candidata que podría representar a nuestro país o hay que prepararse un poco más para pisar más segura el escenario?”, interrogó el popular ‘Peluchín’.

Al escucharlo, Jessica decidió no ahondar mucho en el tema y solo afirmó que ha visto que han nacido nuevo missólogos.

“Mira, yo he visto las entrevistas con el jurado (…) No, yo sé que han nacido nuevos missólogos y missólogas estos días, pero es como si a mí me preguntasen sobre cocina”, respondió Jessica Newton.

“Chapa esa flor”, agrego ‘Peluchín’ haciendo un gesto de sorprendido, y tras ello, se despidió de la audiencia.

