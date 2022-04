Jessica Newton se mostró feliz tras recuperar su cuenta oficial de Instagram luego que fuera hackeada el pasado 23 de marzo. Las personas que se apropiaron de su red social le cambiaron el nombre y la pusieron en modo privado.

A través de unos videos publicados en su perfil de Instagram, que todavía figura con el nombre de @morrieana_tylor, la organizadora del Miss Perú explicó cómo fue el proceso para recuperar su cuenta.

“Dejé mi teléfono en manos de alguien de confianza y sin ninguna mala intención aceptó un link. Eso fue el 23 de marzo cuando tenía toda la delegación del Mis Grand International y se me fue difícil mantener buen humor. Estaba bastante indignada por la pérdida de mi cuenta. Los hackers primero cambiaron el nombre de la cuenta, tuvimos el tiempo para reportarlo a Facebook, pero unas horas después ya ni siquiera reconocía mi cara”, dijo la empresaria escribiendo en su video un consejo para sus seguidores sobre que no se debe presionar ningún enlace así la persona inspire confianza.

Jessica contó que recuperó su cuenta gracias a que su esposo se pudo contactar con uno de los dueños de Facebook para que los ayude.

“Como ya pensaba que era imposible, mi esposo se comunicó con la cabeza de Facebook que tiene sede en Colombia y tuvimos que crear nuevo correo, pasárselos y a un día y medio ya tenía en link para entrar a mi cuenta”, dijo la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid. “Me he dado con la desagradable sorpresa que sigo gente que nunca hubiera seguido. He bloqueado gente desde mi cuenta principal (...) ¡Increíble! Los hackers me saludaron e intentaron ingresar nuevamente a la cuenta desde Pakistan”, añadió Newton compartiendo la imagen de un número solicitando acceso a su Instagram.

Finalmente, Jessica Newton descartó que ella haya provocado que hackearan sus redes sociales. “Me parece increíble que tengan esta mente tan fantasiosa al de decir que me he auto-hackeado, cosa que no haría jamás”, puntualizó. “Yo no hago nada para llevarme mal con nadie ni tengo ganas de fastidiar. Lo único que le pido es que me dejen trabajar. Las últimas semanas han sido bastante desagradables”, añadió.

