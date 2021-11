Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, expresó su incomodidad contra Maritza Mendoza porque, según ella, la diseñadora replicó el vestido que utilizó Janick Maceta en el Miss Universo 2020.

Newton reportó que la representante del Miss Kansas USA 2021 usó una imitación del vestido que lució la modelo peruana en la edición pasada del Miss Universo.

La reina norteamericana Gracie Hunt usó la pieza en una de las galas previas al certamen de Miss Estados Unidos 2021. Detalle que quedó evidenciado en videos del mencionado certamen.

Gracie Hunt, participante a Miss USA 2021, difundió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías y videos, en las que se la veía lucir un largo vestido plateado diseñado por Maritza Mendoza.

El material audiovisual fue compartido por la cuenta de Instagram “Apoyo Reinas Perú”, con la clara intención de dar a conocer el hecho: “La concursante estadounidense vistió un diseño inspirado en nuestra Miss Perú 2020, Janick Maceta”.

Gracie Hunt usó un vestido muy parecido al que Janick Maceta lució en el Miss Universo. (Foto: @graciehunt/@janickmaceta).

Jessica Newton califica de “malagradecida” a Maritza Mendoza

Ante las evidencias de réplica, Jessica Newton dejó un contundente comentario en contra del trabajo de Maritza Mendoza, adjudicando que el vestido de Janick Maceta era el original y el de Gracie Hunt, una copia.

“No respeta nada ni a nadie, debo reconocer que debí escuchar a Romi Lozano y lamento no haberlo hecho. Agradezco que Janick Maceta me haya hecho ver la realidad y no quiero volver a tener a esta señora malagradecida y oportunista nunca más cerca de mí, detesto a los mentirosos”, comentó.

