En un reciente encuentro con la prensa, Jessica Newton se mostró emocionada con la pronta llegada de su primer nieto, fruto de la relación de su hija Cassandra Sanchez De Lamadrid y el popular cantante de cumbia Deyvis Orosco.

“Este chiquitín que está a punto de llegar me tiene ilusionada, es una alegría distinta. Cassandra ha llevado un embarazo muy feliz, ella lo anunció hace poco porque es muy reservada en su vida, lo entiendo y respeto, eso nos ha permitido a la familia gozar de su embarazo en cada una de sus etapas. Yo siempre digo no he perdido una hija, he ganado un hijo con Deyvis”, comentó la exMiss Perú.

Asimismo, la directora de la Organización Miss Perú aseguró que no le molesta que le digan “abuela”. “El paso de ser mamá a abuela es algo totalmente distinto, ya no me toca corregir sino disfrutar y engreír. No tengo problema con mi edad, las mujeres debemos empezar a querernos más. Tengo 55 años y a mi edad he alcanzado las metas de mi vida y esta nueva etapa la espero con ilusión”, declaró.

Por otro lado, Jessica Newton presentó a las candidatas que este domingo 10 de octubre a las 7:00 de la noche se disputarán la corona de Miss Perú 2021 en la final que será transmitida por el canal YouTube de la organización.

A pesar del segundo año de pandemia por el COVID-19, Newton destacó la gran labor de la organización por elegir una nueva reina que represente al Perú a nivel internacional.

“La plataforma del Miss Perú tiene que seguir adelante, no ha sido fácil, ha sido frustrante en esta situación que actualmente vivimos, pero hemos demostrado a lo largo de la historia que los peruanos somos fuertes. Además de la pandemia, hemos vivido momentos difíciles y a ello se suma la crisis política que vivimos, pero tenemos la responsabilidad de dar la mejor imagen de nuestro país”, aseveró.

En estos últimos meses, Jessica reconoce que ha demostró mano dura con sus candidatas y las ha retirado del certamen cuando no respetaron la cuarentena por la pandemia, destacando que ser Miss Perú no solo es tener “una cara bonita”.

“Me he vuelto más estricta, pero los resultados hablas más. Si están resentidas o no, ellas son las que deben a analizar sus actos para entender las medidas que se han tomado en su momento. La cara bonita no es suficiente, le he dicho desde el principio, necesitamos mujeres fuertes y responsables que quieran trabajar. Que dejen de lado su agenda personal para ser las embajadoras que estoy buscando, que asuman la importancia de ser reina y si no dan el ejemplo de qué estamos hablando. A la nueva reina lo único que le pido es responsabilidad y ganas de trabajar”, destaca.

