Joanna Boloña, actual conductora de TV Perú, recurrió a sus redes sociales para anunciar que pasará a la fila de las casadas. La presentadora compartió fotos de su pedida de mano, que se realizó en un parque temático de Disney.

A través de sus fotografías, la conductora mostró que su pareja, el chef Xarles Thomson, se arrodilló para pedirle matrimonio.

“Ya no podía seguirme guardando la noticia así que la comparto con toda la ilusión y emoción del mundo. Me caso y no puedo estar más feliz. Charlie me pidió en el lugar más mágico de todos, Disney, con arrodillada incluida, casi me muero”, expresó Joanna.

La comentarista del espacio deportivo de TV Perú confesó que no se esperaba esta pedida de mano y fue realmente fue sorprendida por su pareja sentimental.

“Siempre soñé con este momento, pero me agarró fría, me sorprendió en exceso. Ni qué decir de nuestra hada madrina que mágicamente apareció y documentó el momento. Todo fue extremadamente gracioso y lindo, entré en shock”, finalizó.

