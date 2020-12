Johanna Fadul, quien se hizo conocida internacionalmente por su participación en la serie de Telemundo “Sin senos sí hay paraíso”, se encuentra en el ojo de la tormenta tras soltar en sus redes sociales un comentario un tanto polémico sobre el coronavirus (COVID-19).

MÁS INFORMACIÓN: Johanna Fadul y su conmovedor testimonio sobre el momento más trágico de su vida

Y es que la actriz colombiana ha sido blanco de críticas en las redes sociales luego de hacer público que su prueba de COVID-19 salió negativa. Pero eso no tendría nada de malo si es que no hubiera comparado a la pandemia que azota en estos momentos al mundo con enfermedades como el sida y el cáncer.

“Recibir esos resultados [refiriéndose a la prueba de covid] yo creo que es peor que recibir unos resultados de un sida, un cáncer, no sé, como una enfermedad así terrible”, dijo la intérprete de 35 años en un momento de emoción al ver que había dado negativo en la prueba. Sin imaginar que causaría controversia.

Johanna Fadul, quien se hizo conocida internacionalmente por su participación en la serie de Telemundo “Sin senos sí hay paraíso”, se encuentra en el ojo de la tormenta (Foto: Telemundo)

LA POLÉMICA POR SU COMENTARIO SOBRE EL COVID-19

La actriz de “Sin Senos sí Hay Paraíso” compartió en sus historia un mensaje para su fans, en el que contaba que no estaban pidiendo pruebas negativas de covid-19 para entrar a Colombia y que gracias a eso no necesitó practicarse la “prueba de la nariz”. Seguido a esto dijo el comentario que causó polémica, donde resaltó que era peor que recibir un diagnóstico de esas enfermedades o de “una así terrible”.

Tras la avalancha de críticas recibidas, Johanna Fadul se vio en la necesidad, no solo de matizar sus palabras, sino de pedir una disculpa pública por si alguien se había sentido ofendido.

“Antes que nada pido disculpas si llegué a ofender a alguien. Jamás fue ni será mi intención. No usaría jamás mis redes para maltratar verbalmente a alguien y bueno obviamente físicamente tampoco lo haría con nadie. Pero me están diciendo hasta de lo que me voy a morir porque hice un comentario en un momento de emoción […]”, dijo Fadul.

Horas más tarde, la actriz colombiana volvió a compartir un mensaje en Instagram en el que explicó por qué hizo la comparación entre la COVID-19 y enfermedades como el cáncer.

Johanna Fadul pidió disculpas por su comentario sobre el coronavirus (Foto: Instagram/Johanna Fadul)

“¿Acaso ustedes no ven la gravedad de lo que ha generado esta pandemia? Un virus que está matando a gente, un virus que si usted lo tiene lo primero que va a hacer la gente es rechazarlo y apartarse de usted porque claramente puede contagiar, un virus que si entra a la clínica por infección y se llega a morir su familia no va a poder despedirlo porque lo que entregan son sus cenizas, un virus que está acabando con la economía del mundo, que nos está privando hasta de salir tranquilamente a la calle [y] está acabando con la humanidad en tiempo récord”, escribió.

“Pues sí, es mi punto de vista y nadie tiene por qué juzgarme. Para mí el covid es peor que un cáncer o un sida, enfermedades que sí tienen tratamientos y que no lo van a aislar de sus seres queridos, tratamientos que sí le pueden salvar su vida”, concluyó Johanna Fadul.

Su paso por “Sin senos sí hay paraíso” le permitió la proyección internacional de su carrera (Foto: Instagram)