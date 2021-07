Daniel Leiva, abogado de Dalia Durán, manifestó que su representada ‘no estaría bien psicológicamente’, pues habría permitido que John Kelvin regrese a vivir con ella, a pesar de que lo denunció por maltrato psicológico y tenía medidas de restricción.

Leiva narró cómo se enteró de lo sucedido entre Durán y el cantante de cumbia, la madrugada del 5 de julio.

“Dalia me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que necesitaba ayuda (ayer en la mañana) y me envía una foto con la cara golpeada y dijo que John la había lastimado. De inmediato fui a su casa, seguridad me dijo que no podía entrar, entonces fui a la comisaría de San Miguel a pedir ayuda. Llegamos con los policías, ingresamos y Dalia me pidió que lo deje así nomás, que todo estaba bien. Los policías le dijeron que si no abría la puerta la rompían, abrió, la vimos y tenía la cara hinchada, roja, con moretones”, dijo el letrado al diario Trome.

Daniel Leiva reveló que, al llegar a la vivienda, John Kelvin se encontraba en el lugar y que le expresó a los efectivos policiales que iban a solucionar el problema “como pareja”.

“Él dijo que iban a solucionar el problema como pareja. No quería salir, se puso una capucha, gorra y lentes para que no lo vean. Lo llevaron a la comisaría, al igual que a Dalia”, acotó.

El representante de Dalia Durán manifestó que el artista estaría aprovechándose de la vulnerabilidad de su aún esposa.

“John contó que tenía dos días en su casa y que Dalia lo dejó ingresar. Le dije que ella no está bien psicológicamente y que él se estaba aprovechando de eso… Él incumplió una medida de restricción”, añadió.

