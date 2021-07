En la reciente emisión de “Magaly TV: La Firme”, Dalia Durán habló sobre cómo se sentía luego que se conociera que su aún esposo, John Kelvin, recibió siete meses de prisión preventiva tras agraviarla física, psicológica y sexualmente.

Además, la cubana reveló que su familia ya está al tanto de lo que sucedió entre ella y el padre de sus cuatro hijos.

“Mis papás se acaban de enterar, allá ellos no tienen mucho acceso al internet, pero mi media hermana sí y se han puesto a indagar tras una imagen que les llegó. Yo traté de mantenerlos al margen de lo que está pasando, pero ya se me escapó de las manos. Mi familia está así como la de él, mil veces peor y destrozada porque me tienen lejos”, señaló.

Dalia descartó la posibilidad de que su familia venga a Perú a acompañarla, debido a que los aeropuertos en Cuba están cerrados. Sin embargo, expresó su deseo de pedir asilo en otro país con el objetivo de superar la tormentosa etapa que vivió con John Kelvin.

“Yo iba a hablar con mi abogado porque no se lo había dicho, pero posiblemente también una de mis opciones era pedir asilo fuera de este país, el refugio es una de las opciones porque quedarme aquí no sé si sería una buena opción ahorita. Voy a evaluarlo y conversar con él, y si se me da la posibilidad de irme a otro país a vivir con mis hijos”, sentenció.

