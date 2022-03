Dalia Durán, la aún esposa del cantante John Kelvin, fue desalojada del departamento que le alquiló el conductor Andrés Hurtado por unos meses en el distrito de Magdalena del Mar. En medio de este difícil momento en su vida, la cubana conversó con el programa de Magaly Medina y mostró su nuevo hogar en Trapiche del Cono Norte.

Entre lágrimas, la mujer contó que el hermano de John Kelvin le consiguió un pequeño departamento en Trapiche del Cono Norte, donde vivirá junto a sus 4 menores hijos.

“Nunca pensé que iba a pasar por algo así de esta magnitud. Nunca imaginé pasar por todo esto sola. Lo más duro es no tener a mi familia y no poder estar con mi madre cuando más la he necesitado”, expresó entre lágrimas.

Según se pudo observar en imágenes, Dalia Durán tiene todas sus cosas apiladas, algunos objetos siguen en cajas y sus hijos tienen que comer en una pequeña mesa.

Finalmente, Durán recurrió a las cámaras de Magaly Medina para pedir un trabajo y así poder sustentar a sus hijos.

“Yo siempre he estado dispuesta a trabajar en lo que sea. En cualquier cosa que me genere un ingreso para el hogar, siempre me ha gustado trabajar”, sostuvo.

