John Kelvin se pronunció, a través de su cuenta en Facebook, sobre la sentencia de 21 años que le impuso el Poder Judicial por agredir física, psicológica y sexualmente a su expareja y madre de sus cuatro hijos, Dalia Durán.

A través de un comunicado, el cumbiambero cuestionó a las autoridades judiciales al considerar que se está cometiendo una injusticia solo porque su caso cobró notoriedad debido a que es un personaje público.

“La justicia para mí es diferente, jueces no aplican justicia (…) me han condenado a 21 años, situación que no aceptaré porque me considero inocente y agotaré todos los medios y mecanismos legales que la ley me da para defenderme”, cuestionó John Kelvin.

Según explicó el cumbiambero, el magistrado a cargo de su caso no tomó en cuenta la declaración de Dalia Durán cuando se rectificó al señalar que no existió abuso sexual.

“La agraviada Dalia Durán manifestó que jamás existió el delito de violación sexual, y que fue motivada por terceros para dar esta versión, sin embargo, los jueces no han valorado esta declaración y, de manera abusiva, ilegal e ilegítima, me han condenado a 21 años”, acotó.

Finalmente, John Kelvin señaló que supuestamente su caso está siendo usado para tapar la grave crisis política que enfrenta nuestro país.

“No desistiré de esta lucha ya que no es legal, sino política, pues están logrando su interés de que los medios de comunicación tengan toda la atención, a pesar que hay situaciones más graves en mi país”, acotó.

