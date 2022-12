Jonathan Maicelo se presentó este jueves en el programa de Magaly Medina para defenderse de las acusaciones de ser irresponsable y fomentar la violencia durante las peleas con guantes de box que organiza en discotecas.

El deportista sacó a relucir su molestia y se enfrentó cara a cara con la ‘Urraca’ al señalar que no está autorizada para hacer un análisis de sus espectáculos al no ser una boxeadora como él.

“Primero que nada, zapatero a sus zapatos, tú ni siquiera eres periodista y criticas, tú no sabes nada del tema, más bien, yo soy boxeador profesional, tú no sabes nada, así de simple y no puedes opinar algo que desconoces”, señaló Maicelo bastante incómodo.

Al ser cuestionado por la conductora de “Magaly TV: La Firme” por utilizar a gente en estado de ebriedad en sus shows, el boxeador se defendió y mandó a callarla en vivo.

“Tú no estabas ahí, por eso tienes que cerrar la boca cuando no tienes la razón, yo tengo que decir las cosas como son, no seas mentirosa, no digas cosas que no hay ¿tú cómo sabes que estaban borrachos? ¿les hiciste pruebas de dopaje? No lo estaban”, aseveró.

En otro momento, el boxeador estalló en vivo luego que Magaly Medina pidiera la intervención de las autoridades al señalar que su show representa un peligro para el público, y no dudó en recordarle sus constantes ataques a las figuras del espectáculo.

“Magaly, tú hablas de la irresponsabilidad y paras hablando mal de las personas. La gente se puede suicidar con los comentarios que tú das, eres una maltratadora y mucho más maltratadora que yo, te gusta maltratar a las mujeres”, fueron las declaraciones de Jonathan Maicelo que provocaron que la conductora lo mande a sacar de su estudio.

