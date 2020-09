Jorge Benavides es considerado uno de los mejores cómicos del país y, pese al éxito que mantiene su programa “El wasap de JB”, en algún momento un excompañero minimizó su trabajo y le dijo que “no le salían bien las imitaciones”.

En una reciente entrevista a Mónica Cabrejos para el programa “Al sexto día”, el actor cómico habló de su trayectoria y del éxito que tiene su programa. “Yo recuerdo a una persona que trabajaba conmigo en Risas y Salsa y me decía ‘tú no imitas bien, no te salen las voces’, porque este tipo de gente existe y yo gracias a Dios no le hice caso, porque sino no estaría donde estoy”, señaló.

Del mismo modo, Benavides afirmó que no siente que esté en el mejor momento de su carrera, pero se da por satisfecho cuando las personas le dicen que un personaje le sale “igualito”.

Además, afirmó que él no es de los actores que les gusta ver su trabajo propio. “La verdad que no me gustan mucho (ver mis imitaciones). No sé, no me gusta verme”, aseguró.

Sobre el trato con su equipo de “El wasap de JB”, Benavides señaló que ‘Cachito’ y Dayanita lo consideran un buen jefe. “Yo no me siento el jefe, pero sí me respetan”, comentó.

Jorge Benavides comparte divertido sketch donde aparece su hermano Christian

