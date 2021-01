Jorge Benavides, por primera vez, se refirió a la supuesta censura de Latina a su sketch de Francisco Sagasti. El humorista sostuvo que la imitación al actual presidente del Perú no salió por una decisión de la empresa, pero con la promesa de que sería emitido más adelante.

“Lo que sucedió con el sketch de Sagasti es que fue entregado dentro de un contenido de dos horas y el canal tomó la decisión de suspenderlo”, explicó a RPP. “Habían suspendido el sketch y me dijeron que fue por la situación del país y la coyuntura, me dieron varias razones”, agregó.

El actor cómico se sinceró y dijo que no le gustó la decisión de Latina, pues él no le veía nada malo a la imitación del mandatario. “No me gustó mucho la idea, porque no le vía nada de malo”, agregó.

Sin embargo, JB anunció que en su nuevo programa de ATV, que aún no tiene nombre ni fecha de estreno, sí se emitirá el sketch de Francisco Sagasti.

“Por respeto a nuestro público, vamos a hacer el famoso sketch que nunca salió al aire. Durante mucho tiempo, nuestros seguidores me han estado exigiendo que se quedaron a la espera de verlo al aire y de pronto no salió. Es uno de los sketchs que va a ir dentro del primer programa para que la gente lo pueda ver”, aseguró.

“Con esto de las elecciones y lo candidatos, algo vamos a hacer, pero la forma en la que yo hago humor con la política no es entrando en el tema. Lo llevo por otro lado y me ha resultado muy bien. Cuando hacíamos el de Vizcarra con los ministros, no hablábamos nada de política”, añadió.

