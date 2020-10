Luego de haber sido captada besándose con otro hombre que no es su esposo, la cantante Chiquis Rivera salió a dar la cara y a confirmar que tiene un nuevo amor. Se trata del empresario Jorge Cuevas, más conocido como Mr. Tempo. Como se recuerda, ambos fueron pillados tomados de la mano antes de entrar juntos al ascensor del hotel donde ella se aloja.

Aunque en un inicio, él negó el romance asegurando que eran grandes amigos, la también compositora no pudo ocultar sus sentimientos; algo que ha llamado la atención, toda vez que Chiquis aún está casada con Lorenzo Méndez , de quien tiene planeado divorciarse, poco más de un año de haber contraído matrimonio, el 28 de junio de 2019, y de quien anunció que estaba separada desde setiembre último.

'Chiquis' Rivera y Lorenzo Méndez fueron captados juntos en California tras admitir que estaban en una crisis matrimonial. Tras varias separaciones, ella decidió divorciarse (@lorenzomendez7).

Al respecto, Rivera aseguró que jamás le fue infiel a su aún esposo y que éste sabe las razones de su separación. “Yo por respeto a su madre y a su hija no he hablado de los detalles. Me duele que quieran voltear las cosas. Le digo que por favor me respete porque fui muy buena esposa. Yo quería que funcionara mi relación, nunca me casé para divorciarme (…). Hay cosas que se tienen que arreglar, cosas que él tiene que hacer o no hacer, lo que él quiera. Después de muchas cosas que he visto, no me gusta la gente que se hace la víctima”.

Debido a este mediático romance entre la cantante y el empresario gastronómico, son muchas las personas que desean saber quién es la persona que le robado el corazón a la intérprete de “Horas extras”. A continuación, te contamos lo que se sabe de él.

Mr. Tempo es un empresario mexicano que supo salir adelante en el extranjero (Foto: Jorge Cueva / Instagram)

¿QUIÉN ES MR. TEMPO?

Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo, es un empresario mexicano, dueño de varios restaurantes en Estados Unidos y en su país natal. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 6 de febrero de 1974 y a los de 18 años, dejó su tierra con su padre rumbo a California para forjarse un mejor futuro.

En Tacoma, Washington, cursó la carrera de odontología en la Universidad de Minnesota, pero nunca ejerció su profesión, según publicó el portal AhoraMismo.

Desde muy joven trabajó como lavaplatos y luego como camarero en un restaurante de Seattle, WA. Durante los siguientes años, ocupó diferentes áreas en varios restaurantes, incluido el de “Sharky”, donde se convirtió en un ejecutivo.

En la lista de productos bajo la marca de Mr. Tempo hay diversas bebidas alcohólicas como cervezas, vinos, tequilas y cocteles (Foto: Jorge Cueva / Instagram)

Tras haber adquirido experiencia en el campo gastronómico, abrió su primer restaurante en Washington, D.C., y lo llamó “Mucho Loco”. Posteriormente, estableció cadenas de restaurantes en todo California. Y en 2014, abrió Tempo Cantina en Brea, tres años después extendió su negocio en Anaheim y Downey. En 2017, abrió el restaurante “King & Queen Cantina” en San Diego. Ahora su marca llegó a México, donde ubicará un local en Valle de Guadalupe, Ensenada.

El empresario tiene cuatro hijos: dos mujeres y dos varones, a quienes ama muchísimo y no se descuida de su educación.

Jorge Cueva conoció a Chiquis Rivera hace cuatro años y se convirtieron en grandes amigos, por lo que la invitó en varias ocasiones a presentarse en las aperturas de sus locales, asegurando que próximamente sería la imagen de uno de sus productos. Algo que parece haberse dado, pues la cantante firmó algunos documentos con el empresario y compartió su emoción en sus redes sociales: “por lo que viene”, escribió. Aún se desconoce a cuál será.

