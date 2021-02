Jorge Van Rankin o mejor conocido como ‘El burro Van Rankin’ es uno de los conductores de televisión más populares de México gracias a su gran trabajo en el programa “Hoy” de Televisa. A pesar que actualmente no es un rostro recurrente dentro del show matutino, el público lo sigue reclamando, así que solamente aparece haciendo una sección enfocada en entrevistas.

Más allá de su gran talento, el también actor de la serie “40 y 20″, es muy conocido por su anecdótico apodo que lo tiene desde que era un adolescente y sin duda, su origen es muy particular.

En una entrevista con Yordie Rosado para su programa de YouTube, Jorge Van Rankin reveló cómo es que nació su apodo de ‘el burro’ y sin duda, es una gran anécdota.

¿POR QUÉ LE DICEN EL BURRO?

Jorge Van Rankin contó que cuando era adolescente, un compañero de su escuela tenía un chofer que rebuznaba como un burro y tanto fue la broma, que él se quedó pegado con ese sonido.

“El tenía un chofer al que le decían El Burro. Entonces ese güey rebuznaba. La gente se reía y a mí se me hacía cero cagado, pero gustaba, entonces iba yo por todos lados haciendo eso”.

Luego, el conductor señaló que este sobrenombre se puso Alfredo, un amigo, en la década de los 70 debido a la frecuencia con la que imitaba el sonido del animalito.

“Dejé de hacerle así (rebuznar) cuando fuimos a Acapulco y un amigo dijo ‘El burro, el burro’, y unas gringas de ‘¿Cómo?’. Y él: ‘Donkey, the donkey’. Y empecé como pendejo (a rebuznar) y las gringas de así de: ‘Ah, que cagado’. Me sentí tan de la chingada que en la vida le volví a hacer como burro, pero se me quedó el apodo”, relató Van Rankin.

Al final, el conductor reconoció que actualmente “si me dicen Jorge ni volteo. Magda (su esposa) me dice Burro. Todo mundo me conoce así”.