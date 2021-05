Josimar dijo sentirse entusiasmado con su regreso al “El Artista del Año” y afirmó que para él es un reto personal. Asimismo, el cantante aclaró que no teme cantar otros géneros en su participación en el programa conducido por Gisela Valcárcel.

“Esta es mi revancha, vengo a dar todo de mí. Si salgo del programa, mínimo tiene que ser con la copa”, dijo el cantante a la prensa tras su exitosa participación del último sábado.

El líder de “Josimar y su Yambú” dijo sentirse satisfecho con el espectáculos que brindó en “El Artista del Año” junto Ángelo Fukuy, Lucho Paz, Marco Antonio Guerrero y Jhon Kelvín.

“Tengo los más lindos recuerdos de mi paso por la cumbia. Gracias a Dios, salió bonito el espectáculo que hemos hecho. Estuvimos toda una semana ensayando y mis amigos me demostraron quiénes son cada uno”, señaló.

“Siento que hay días para prepararme, la temporada pasada no tenía tiempo porque ‘Josimar y su Yambú’ trabajaba todos los días. No podía prepararme al 100%, en cambio ahora tengo el tiempo para hacerlo. Si me ponen cualquier canción, yo ensayo en la academia en la tarde y en la noche tengo todas las horas para ensayar en mi casa”, añadió.

Por otro lado, el cantante de salsa recurrió a sus redes sociales para disculparse con la tiktoker ‘La Uchulú’, luego de realizar un desatinado comentario durante una transmisión en Instagram donde participaba Cielo Torres y Esaú Reátegui, más conocido como ‘La Uchulú’.

Josimar señaló que su intención no fue faltar el respeto a su compañero de “El artista del año”. “El talento no solo está en la voz. Hay personas que no se dedican a esto exactamente, pero pueden conquistar a millones de personas solos en un escenario. Esa es La Uchulú. Personalmente conocí a “Uchulú” en la academia del Artista del Año y hace mucho tiempo no me reía tanto con alguien tan sincero y alegre. Si en algún momento dije algo a modo de broma que no fue adecuado, te pido disculpas”, escribió Josimar en su perfil de Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

El artista del año: Gisela Valcarcel y su sentido mensaje en el estreno de su programa

El artista del año: Gisela Valcarcel y su sentido mensaje en el estreno de su programa