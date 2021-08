Jossmery Toledo visitó el set de “En boca de Todos” donde habló de su nuevo saliente, el futbolista Mariano Nagore, quien habría robado el corazón de la modelo.

Toledo fue consultada directamente por Tula Rodríguez, quien le preguntó quien era el argentino. “Miren ese bombón”, comentó la presentadora al ver fotografías del futbolista.

Es ahí donde la ex participante de “Reinas del Show” contó cómo es su relación con él. “Es un chico que me gustaría conocer mucho en persona, estamos lejos, pero muy pronto voy a viajar para conocerlo más, me parece un chico lindo”, reveló.

Además, la modelo contó que habla con él seguido por redes sociales y por videollamadas. “Hablo casi todo el día con él”, contó.

“Mariano Nagore, chibolo 23 años, 1.84 de talla, 80 kilitos, es argentino y, ojo, es un jugador profesional que juega en Italia”, señaló Rodríguez mostrándose interesada.

“Es un chico muy lindo, como persona igual lo estoy conociendo más por esa faceta, porque lo físico no me interesa, pero sí importa”, sentenció.

Sobre desde cuando se conocen, Toledo aseguró que hablan desde hace un año pero ahora es más fluido. “Todo empezó por un like”, reveló.

