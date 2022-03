En la reciente emisión de “Esto es Guerra”, Jossmery Toledo se enfrentó por primera vez a un circuito muy difícil y −para sorpresa de muchos− Fabio Agostini la alentó para que termine el juego.

La expolicía agradeció públicamente al integrante de “Esto es Guerra” por su apoyo. “En realidad, no me da miedo saltar, correr de un lado a otro, tampoco la altura, es maña, en un mes ya estoy fina. Gracias Fabio por alentarme”, dijo ante las cámaras de “América Espectáculos”.

Sin embargo, Toledo marcó distancia del español y aseguró que está saliendo con un joven que se encuentra en el extranjero.

“No sé qué hacía ahí. Les gusta el show, pero yo tengo mi chico saliente, no está aquí, está en el extranjero. Yo salgo con uno y con uno me quedo. No me gusta picotear. No Fabio, conmigo no vas a poder. Seremos amigos, compañeros y nada más”, enfatizó.

Por otro lado, Jossmery comentó que sí felicitó a Fabio por su cumpleaños, pero que lo hizo a través del grupo de WhatsApp que tiene con los integrantes de EEG. “Por WhatsApp grupal si lo saludé, porque por Instagram bloqueado y WhatsApp no lo tengo, está perdiendo su tiempo en realidad”, indicó la chica reality.

