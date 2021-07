Días atrás, Jossmery Toledo fue invitada al programa “América Hoy” para dar su descargo sobre la supuesta reunión a la que habría asistido con Jefferson Farfán y André Carrillo; sin embargo, la expolicía dejó plantada a las conductoras del matutino y se excusó diciendo que se le había desinflado una llanta de su auto.

En la edición de este viernes de “América Hoy”, Toledo se enlazó con el programa y explicó los motivos por los que no se presentó en el set el martes pasado.

“¿Qué pasó el martes que ibas a venir?”, preguntó Ethel Pozo. “Se me pinchó la llanta, tuve que parlache. En realidad, ya era por las puras, ya no iba a llegar porque como vivo súper lejos”, respondió inmediatamente Jossmery.

Tras ello, Janet intervino para consultar a Toledo si no se presentó en el al set por temor al ampay que había anunciado “Amor y Fuego”.

“Jossmery bella acá se empezó a especular que no habías venido al programa porque estabas esperando que salga unas imágenes de un tan esperado ampay, de repente no ha ido al programa para ver qué sale y después hablar”, dijo Barboza a Jossmery.

Sin embargo, la participante de “Reinas del Show” aseguró que ella sabía que en las imágenes de “Amor y Fuego” no había nada comprometedor.

“Yo estaba segura de que no había nada, porque yo había estado ahí, no, no tenía miedo”, respondió inmediatamente la expolicía.

