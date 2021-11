Tras días de angustia, la modelo Jossmery Toledo contó que recuperó su maleta con su ropa y dinero. Su equipaje se había extraviado durante una conexión en Europa, cuando Toledo viajaba a Sevilla desde Madrid, España.

A través de sus stories de Instagram, Jossmery Toledo contó que luego de tres días apareció su equipaje con sus cosas. Además, agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores a través de las redes sociales.

“Hasta que por fin, después de casi tres días he recuperado mi maleta. Agradezco a todos ustedes por sus buenas vibras, de repente porque ustedes hicieron llegar este mensaje a la empresa. Hay muchas personas que de repente les pasa lo mismo y no han podido recuperarlo. He leído un montón de mensajes, de verdad es lamentable que se esté perdiendo o se esté retrasando la entrega de las maletas”, contó Toledo.

Pese a recuperar su equipaje, con su ropa y dinero, la modelo anunció que adelantará su regreso a Perú porque ya compró su pasaje y siente que este inconveniente malogró su estadía en Europa.

“En mi caso me arruinó el viaje, mi dinero si estaba camuflado en mi ropa, entonces tuve que comprar un vuelo para regresarme a Perú, así que si en el destino está previsto que tengo que regresar, bueno, ya planificaremos otro viaje”, señaló Toledo.

“Esto salió mal y hemos tenido que comprar los pasajes así que no hay manera que yo me quede, teníamos previsto quedarnos hasta fin de mes, pero ya todo se fue al tacho”, agregó Jossmery Toledo.

