¡No se guardó nada! Jossmery Toledo se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” y reveló detalles sobre lo que ocurrió la noche del jueves 3 de septiembre, fecha en que fue agredida durante una discusión con el futbolista Jean Deza en el departamento que ambos compartían cuando eran pareja.

En conversación con Magaly Medina, la expolicía señaló que la discusión entre ambos comenzó porque ella le dijo al deportista que tenía intenciones de ponerse a trabajar.

“Él no me dejaba trabajar, incluso la última pelea y esa agresión donde lo denuncié fue porque yo le dije que ya no aguantaba estar encerrada y quería trabajar. En ese momento, él se incomodó y se fue (del departamento que compartían) a entrenar supuestamente, mientras yo estaba descansando”, explicó Toledo.

“Él metió sus cosas en su mochila y yo no sabía cuál era su intención. Luego, le dije que, por favor, regresara porque él tenía que pagar dos meses de luz, agua, teléfono y mantenimiento del departamento”, añadió.

Además, Jossmery Toledo hizo público un video que evidencia que el delantero del club Binacional la agredió y le ocasionó lesiones en el brazo.

“Jean (Deza) lárgate al baño y mira lo que me has hecho (mostrando sus lesiones). Me ha jaloneado, me ha golpeado. ¡Lárgate!”, decía la expolicía en el video que demuestra que fue agredida.

Finalmente, Jossmery Toledo admitió que ella tenía intenciones de acabar con su relación desde antes de la noche del 3 de septiembre porque ya sospechaba que Deza se mensajeaba con Shirley Arica pero primero quería asegurarse de que el futbolista cancele los meses atrasados del departamento.

“Yo anteriormente me quería ir porque ya sospechaba que se veía con Shirley (Arica), pero él buscaba cualquier excusa... Me fui a la casa de una amiga y me enteré que hizo una fiesta (en mi ausencia) y destrozó algunas cosas del departamento. Ya nos habíamos peleado y lo único que quería era que pague el departamento porque el contrato está a mi nombre”, explicó.

Jossmery Toledo muestra video tras fuerte discusión con Jean Deza. (Video: Magaly TV: La Firme)

VIDEO RECOMENDADO

Jean Deza envía carta notarial a Jossmery Toledo

Jean Deza acusa a Jossmery Toledo de quedarse con sus objetos de valor. (Video: Magaly TV: La Firme)