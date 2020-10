Jossmery Toledo se presentó la tarde de este jueves en “En boca de todos” tras ayudar a las familias más necesitadas del Rímac. La influencer estuvo en la cocina de una olla común y desde ahí habló de su situación sentimental.

“Estoy desde las cinco de la mañana aquí en el local... 200 platos para el asentamiento humano Flor de Amancaes, que se encuentra en el Rímac”, indicó la modelo.

De inmediato, el reportero del programa habló del talento de Toledo para la cocina. “Jossmery te felicito, o sea, aquel caballero que conquiste el corazón de esta dama mire lo que se sacó”, señaló asombrado.

Ante este comentario, la expolicía afirmó que ha cerrado las puertas al amor. “Yo ya no quiero, no quiero nada, simplemente me voy a dedicar a hacer labor social para una buena causa”, afirmó entre risas.

Del mismo modo, los conductores de “En boca de todas” le preguntaron por cómo se encuentra su corazón. A lo que ella afirmó sentirse tranquila y que no conoce en persona a Jefferson Farfán, futbolista con quien fue vinculado hace unas semanas.

