Jossmery Toledo y Jean Deza se mostraban como una de las parejas más enamoradas de la farándula local; sin embargo, la relación que iniciaron hace cinco meses se terminó de la noche a la mañana en medio de denuncias por maltrato físico y sicológico por parte de la expolicía, mientras que el futbolista la acusó de haberse quedado con varias de sus pertenencias entre joyas, ropa de marca y artefactos.

A continuación, te contamos todo sobre esta historia de amor, que llegó hasta la convivencia, y terminó luego de que el jugador decidiera retomar el romance que tenía con su expareja Shirley Arica .

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Ellos se conocieron a pedido del integrante de Binacional. “Yo no sabía quién era Jean Deza. Él quiso conocerme a través de un amigo”, dio a conocer la exsuboficial en una entrevista al programa “Magaly TV: La firme”.

Desde que se vieron por primera vez, el 16 de abril, cupido flechó sus corazones y empezaron a la salir.

La exsuboficial asegura que vivió una pesadilla cuando estuvo con Jean Deza (Foto: Jossmery Toledo / Instagram)

¿CUÁNDO INICIARON SU ROMANCE?

De acuerdo con Jossmery Toledo, ellos iniciaron su romance a la semana que comenzaron sus salidas, pues se veían en todo momento.

“Al inicio, mi relación, que duró cinco meses, fue muy bonita. Era como un sueño porque nunca tuve un enamorado así. Él acostumbraba a sorprenderme, era detallista, se preocupaba por mí y mi familia, una persona muy buena, bondadosa, humilde, sencillo. Además, era un buen padre con sus hijos”, mencionó.

MÁS ENAMORADOS QUE NUNCA

Tanto Jossemry Toledo como Jean Deza se mostraban muy enamorados, al menos eso hacían notar en sus redes sociales y los momentos que fueron captados juntos. Además de enviarse regalos, conversaban seguido a través de videollamadas, luego de que el futbolista tuvo que viajar a Puno tras ser contratado por Binacional tras ser echado de Alianza Lima.

En las conversaciones mostraban la confianza que se tenían, pues en una de ellas, la también modelo le consulta si se había bañado y al escuchar que no porque hacía frío, le recomendó que use pañitos húmedos y luego se eche talco como se lo alguna vez le enseñó.

Incluso, ella fue hasta Juliaca para que estén juntos compartiendo cerca de un mes en un hotel a causa de la pandemia.

SE DISTANCIARON MÁS DE UNA VEZ

Pese a que derrochaban amor, también tuvieron más de un distanciamiento. Aunque no lo daban a conocer públicamente, al ser personajes que estaban muy activos en sus redes sociales, el hecho de que se dejen de seguir de un momento a otro hacía notar que las cosas no estaban bien entre ellos.

En julio, la “pareja de la cuarentena” tuvo una fuerte discusión y ambos dejaron de seguirse en Instagram, además de borrar las fotos en las que posaban juntos. Pero esto pasó y retomaron su relación.

EMPEZARON A CONVIVIR

La expolicía contó que se animó a convivir con el deportista porque sintió que la relación se estaba tornando muy formal. Además, al ver al jugador ir a su casa a pedir permiso a sus padres, la convencieron de que había encontrado al amor de su vida.

Comentó que todo fue maravilloso desde el momento en el que comenzaron a tener una vida juntos. Ella le preparaba sorpresas para recibirlo, mientras que él le correspondía con mucho amor.

LA MAGIA SE ACABÓ

Aparentemente todo era felicidad, al menos eso creía ella, pero de un momento a otro él comenzó a mostrar su verdadera personalidad. Al hecho de que no la dejaba trabajar y tenerla en casa en todo momento, se sumó los cambios de estado de ánimo del atacante de Binacional.

En una oportunidad, la joven de 28 años le dijo que no aguantaba estar encerrada y sin trabajar, generando el enojo del futbolista, quien prefirió irse del departamento diciendo que se iba a entrenar.

Ante ello, Toledo, cansada de los maltratos psicológicos, decidió irse dos días de la casa que compartía con el deportista, pero éste lejos de arrepentirse, aprovechó su ausencia para armar una reunión donde asistieron ocho personas, entre hombres y mujeres. Ella le reclamó y él le dijo que no había hecho nada malo, algo que aguantó porque el jugador tenía que pagar el departamento que habían alquilado, pues estaba a nombre de la expolicía.

Las discusiones se hacían cada vez más fuertes hasta el punto de que comenzaron los forcejeos, tanto así que le produjo moretones en el brazo. Pero la verdad, era que Deza estaba buscando nuevamente a su ex Shirley Arica.

“Yo estuve muy enamorada de él, pero me sentía asfixiada. No le pedía dinero, tengo mis ahorros, me revisaba la billetera, pues quería que yo dependa de él. Pese a todo, jamás sospeché que ya no me amaba (…). Cada uno tenía su privacidad, por eso nunca revisé su celular”, manifestó Toledo.

EL FIN LLEGÓ

Pese a los maltratos que recibió, ella esperaba conversar con él para dejar las cosas claras, pero tras una nueva pelea, el popular Ratón decidió salir del espacio que compartían.

“Yo lo esperé, pese al video que colgó a las 12 noche [con Shirley Arica]. Me había quedado muy mal hasta que me llamó a las 9 de la mañana diciéndome que su hermano estaba yendo a recoger sus prendas, al contestarle que no estaba en el departamento, me dijo que si me ponía así me iba a bloquear”, contó a Magaly Medina.

“Me sorprendió su actitud porque fui muy buena. Él me humilló a nivel nacional, la gente cree que estoy por su plata y le pido dinero, pero esta vez debe pagar la deuda que tiene con el departamento”, manifestó al recordar que su expareja le envió un policía para que entre a su casa.

Respecto a las pertenencias que se habrían quedado en su casa, negó que fueran tan valiosas y de ser así que le demuestre con recibos. Sobre los 40 pares de zapatillas que habría dejado Deza, señaló que sus amigas al enterarse de lo que le había hecho, se “repartieron los pares”, pero aclaró que no era esa cantidad, sino una menor.

