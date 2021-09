Jossmery Toledo mostró su incomodidad por la manera en que la prensa hizo referencia a unos videos que compartió en su cuenta de Instagram en los que mostraba su indignación por la falta del servicio de agua en diversas zonas de San Juan de Lurigancho.

En los clips, la modelo reclamaba por el corte del agua que se produjo tras un nuevo aniego ocurrido en la avenida Tusílagos con Próceres de la Independencia. “No sé cuántos días no me voy a bañar, estaremos con trapitos secándonos, pero necesitamos agua”, dijo visiblemente molesta.

Tras ello, se manifestó en unos nuevos videos que compartió en sus stories. “Oigan no sé si reír o llorar con esta noticia que me mandó mi amiga (mostrando una captura). Si Jossmery se baña o no se baña... Bueno, para los que quieren saber yo sí me baño -porque yo compro mi agua y me baño- pero no es el hecho”, indicó.

“Al menos ayudó esta noticia para que muchas personas vean que estamos sin agua y derrepente ayuden, una ayuda social, enviando cisternas para poder abastecernos con agua en algunas zonas. Por mi casa todavía no llega, desde el sábado no tenemos agua, por muchas zonas igual. Es una pena lo que estamos pasando”, agregó.

La expolicía dejó en evidencia que el alcalde de este distrito “no se pronuncia y nunca ha hecho nada... Si yo hablara de lo que ha hecho en su gobierno, no ha hecho absolutamente nada todo está igual las pistas rotas”.

“De verdad no sé que más decir... Qué les cuesta trabajar bien, qué les cuesta no robar, es un problema”, se lamentó, para finalmente indicar: “Si yo fuera alcalde qué no haría por mi distrito, se los juro... ¡Qué no haría!”

