Juan de Dios Pantoja Núñez, mejor conocido en las redes sociales como Juan De Dios Pantoja, regresó a la plataforma de YouTube en pasado marzo tras dos años que se filtraran contenidos íntimos que casi provocan el fin de su romance con Kimberly Loaiza. En pocos meses, el ‘influencer’ mexicano ya superó los 20 millones de suscriptores.

Desde que volvió a la mencionada plataforma, Juan de Dios Pantoja (@juandediospantoja) ya publicó algunos videos. Esta vez, el mazatleco compartió la grabación titulada “esto opino del novio de la hermana de Kim (emoji enojado)”.

Como se recuerda, Pantoja y su esposa Kimberly Loaiza protagonizaron una fuerte polémica con Kenia Os y su exnovio Mario Barrón, quien ahora es la pareja de la hermana de “La Lindura Mayor”, Steff Loaiza. Ambas cantantes eran amigas y trabajaban juntas, pero rompieron alianzas y todo cambió.

Juan de Dios Pantoja opina de la relación de Mario Barrón y Steff

Cuando le preguntaron cuál era su opinión sobre el vínculo de Sttef con Mario Barrón, Juan De Dios empezó diciendo: “Voy a ser sincero, saben que yo no tengo pelos en la lengua. Realmente yo no me meto mucho, en algún momento de mi vida sí era como muy metidito en todo pero lo que yo puedo decir es que ella puede hacer lo que quiera”.

En ese sentido, el también cantante agregó que “tiene derecho a intentarlo, a ser feliz, a buscar su camino. Yo creo que esta pregunta le corresponde más contestarla a la lindura mayor porque es su hermana. Por este lado yo digo. okay, chido, pásala bien”.

¿Quién es Juan de Dios Pantoja?

Nacido el 16 de noviembre de 1995 en la ciudad de Mazatlán (Sinaloa), Juan de Dios Pantoja Núñez es un artista e ‘influencer’ que incursionó en el mundo de las redes en marzo de 2016 y poco a poco alcanzó popularidad. Desde enero de 2013, comenzó un romance con la celebridad Kimberly Loaiza.

