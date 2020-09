Juliana Oxenford está a pocas semanas de dar a luz a su segundo hijo y como antesala a esta nueva etapa en su vida, la periodista realizó un post de Instagram para mostrar la decoración de la habitación de su segundo bebé y sorprendió a más de un cibernauta con su mensaje público.

Según señaló la mujer de prensa, ella misma se encargó de la decoración de la habitación de su hijo Mateo y recalcó que todo fue “sin canje”, en referencia a algunos influencers de las redes sociales.

“A raíz de que me convertí en mamá, descubrí cuanto me gustaba decorar. Durante tres meses me encargué de preparar el cuarto de María colocando como protagonista a un árbol de madera que instalé en la pared principal. Siete años después, tocó construir el espacio donde recibiría a Mateo y - luego de sacar algunas referencias, buscar por aquí y allá lo que se me iba ocurriendo - finalmente lo terminé. Habitación lista, sin ayuda de decoradora, sin canjes y mamá feliz con los resultados”, expresó Oxenford.

Anteriormente, Oxenford explicó en su programa de ATV que por sus principios no es influencer y así no ser relacionada a una marca o empresa.

“Ni siquiera soy influencer, viene el detergente, viene en Shampoo, viene la leche, el carro, me ofrecen hasta vehículos nuevo y no lo acepto, quizá por tonta porque no tiene nada de malo, pero yo no lo hago porque así de principista soy”, señaló Juliana en agosto pasado.

VIDEO RECOMENDADO

Juliana Oxenford explica por qué no es influencer

Juliana Oxenford explica por qué no es influencer. (Video: ATV)