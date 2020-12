Juliana Oxenford, periodista y conductora de televisión, celebró su cumpleaños número 42 el pasado lunes. En vísperas de su onomástico recurrió a su cuenta personal de Instagram para escribir un mensaje en el que agradeció por un año más de vida.

La figura de ATV compartió su texto junto a una fotografía que le tomó su esposo, Milovan Radovic. “Con esta foto- una de mis favoritas, ya que además me la tomó mi esposo- agradezco a la vida por un año más de existencia. En una hora es mi cumpleaños y no, no es broma que haya nacido el día de los inocentes”, escribió en las primeras líneas.

Asimismo, Juliana reconoció que estaba preparada para un año nuevo y todo lo que le depare el 2021. “En un rato será 28 y aquí andamos metidos todos en la cama esperando a que sean las doce porque María se niega a dormir sin antes abrazarme por mi santo. Así́ celebro, en casa con la familia y feliz por los afectos. Ya estoy lista para una nueva vuelta al sol”, añadió.

En cuestión de horas, la instantánea sumó más de 28 mil “Me gusta” y un sinfín de comentarios. Entre ellos destaca el de su colega Verónica Linares, que escribió: “¡Muchas felicidades! ¡Pasa un bello día con tus bebecitos!”. Lorena Álvarez también se pronunció y colocó: “Feliz cumple Juli. Que siga brillando la luz en tu vida”.

Cabe mencionar que en octubre de este año, Oxenford se convirtió en madre por segunda vez. Actualmente se encuentra disfrutando de su maternidad, y en el 2021 volverá a la conducción de “Al estilo Juliana”, que en su ausencia es presentado por colega Pamela Vértiz.

