La periodista Juliana Oxenford hizo su aparición televisiva en “Magaly TV: La Firme” tras dar a luz a su segundo hijo Mateo, fruto de su matrimonio con el publicista Milovan Radovic.

En conversación con el espacio de Magaly Medina, la conductora de “Al estilo Juliana” reveló que se sometió a una ligadura de trompas.

“Yo me he ligado las trompas. Más hijos no voy a tener”, señaló la periodista de ATV.

Oxenford explicó que disfruta de la maternidad aunque sus horarios hayan cambiado. “Duermo muy poco en realidad, pero lo disfruto”, dijo.

“Me está costando el tema de la lactancia. Con María (su primera hija) me generó heridas cuando ella amamantaba”, añadió.

Finalmente, la mujer de prensa confesó que no tiene a alguien que le ayude con el cuidado de sus hijos porque no es de su agrado.

“Nunca tuve una nana, ni con María, ni con Mateo. No me gusta y no me siento cómoda porque no me gusta que alguien más vea a mi hijo. Me gusta la maternidad, lo asumo y lo abrazo”, concluyó.

Juliana Oxenford se sometió a una ligadura de trompas: “Más hijos no voy a tener” (VIDEO)

VIDEO RECOMENDADO

Juliana Oxenford explica por qué no es influencer

Juliana Oxenford explica por qué no es influencer. (Video: ATV)