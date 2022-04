La periodista Juliana Oxenford no tuvo reparos en referirse a las recientes declaraciones del congresista Alejandro Soto Reyes, miembro de la bancada de Alianza para el Progreso, quien aseguró que su sueldo de “apenas S/10,200″ no le alcanza. Al respecto, la conductora de “Al estilo Juliana” no pudo evitar indignarse.

El congresista ofreció una entrevista al programa dominical “Ronda política”, donde aseguró que él también se ha visto afectado por el incremento de precios de productos de la canasta básica familiar.

“Yo también estoy del lado del pueblo, también siento la pegada del pan, del azúcar, del arroz. Seré congresista, pero no gano una millonada. Nosotros ganamos apenas S/10,200, porque el salario bruto es S/15,600″, dijo el congresista.

¿Qué dijo Juliana?

Frente a las declaraciones de Alejandro Soto, la conductora Juliana Oxenford dedicó unos minutos de su programa en ATV para mostrar su indignación por lo dicho.

“No hubiera postulado porque usted sabía cuál era el sueldo y sabía que en cualquier momento los precios se iban a elevar o de repente no, pero es el riego que corremos todos y no nos suben el sueldo todos los días”, señaló Oxenford.

“Esos 10.200 soles, para ustedes, es producto del trabajo de todos nosotros, que pagamos impuestos. ¡Caradura! Ya me molesté”, añadió la periodista del programa “Al estilo Juliana”.

Juliana Oxenford se mostró indignada por declaraciones de congresista que dijo que no le alcanza con su sueldo de "apenas S/10,200".

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza y Ethel Pozo indignadas con congresistas: "Es un mal chiste" https://www.americatv.com.pe/noticias/