Julio Iglesias cumple 77 años este miércoles 23 de setiembre y ha querido celebrarlo con una noticia que sin duda alegrará a sus fanáticos. En una entrevista con el periodista Fernando Ónega para el diario digital para personas mayores 65ymas.com, reveló que está planeando una gira mundial para el 2021.

El mítico cantante habló sus proyectos profesionales y manifestó que está preparando un espectáculo con el que espera “cantar en toda Europa y por supuesto en mi país, porque tengo ganas de cantar”; sin embargo, precisó que esto estará sujeto a lo que ocurra con el coronavirus y se puedan realizar conciertos.

En ese sentido, también indicó que el COVID-19 es una enfermedad que “hace daño de verdad, y sobre todo a gente que tenemos cierta edad. Por eso yo tengo esa pequeña revolución en el alma, de explicar lo importante que es para nuestros hijos y nietos que cuiden a sus padres y a sus abuelos”.

Sobre su estado de salud, luego que hace dos meses y medio sufriera una “caída tonta” que le afectó el tobillo y la pierna derecha, Julio Iglesias indicó que inicialmente no podía ni moverse, pero ya está bien de salud y ha logrado recuperarse “perfectamente” de este accidente.

“He estado hecho una mie*** con el tobillo y con la pierna derecha porque me caí en un pequeño puentecito que tengo en la casa. Menos mal que me caí a la arena de la playa y entonces no fue tan fuerte”, explicó inicialmente.

“Me tuvo entre un mes y medio y dos meses sin poder andar, y después cogí dos mulatas y me fui a bañar ese día (risas)… Pero estoy muchísimo mejor”, agregó.

Respecto a su edad, el reconocido artista ha dicho textualmente que “es una edad mágica” y ha recordado un mensaje que ha subido a su cuenta de Instagram en que dice: “Cuando escribí ’33 años' me acuerdo que mi padre me dijo: ‘Estás equivocado, 33 años no es la mitad de la vida’. Mi padre murió con 90 años y yo ya tengo 77 mañana. Mi padre tenía razón”.

