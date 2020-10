Junior Silva, el recordado actor que le dio vida al popular ‘Pollo gordo’ en la serie “Al fondo hay sitio”, brindó una entrevista al programa “En boca de todos” y sorprendió al mostrar su nueva figura tras perder 11 kilos.

El artista nacional se refirió a todo el proceso que vivió para perder peso y reveló que cambiar sus hábitos no fue nada fácil.

“He bajado aproximadamente 11 kilos. Me despierto 6:50 a.m. para sacar a mi hijo (su mascota) y luego empiezo mi día. Empecé corriendo tres kilómetros, ahora ya corro doce kilómetros”, dijo.

“He cambiado mis hábitos, he cambiado mucho, he sacado mi mejor versión. Yo tenía en la puerta de mi casa una camisa que no me quedaba porque estaba gordo, yo la miraba todos los días y decía en algún momento me va a quedar, y me llegó a quedar”, añadió.

En otro momento de la conversación, Silva bromeó y dijo que con su nueva figura, en la calle, las personas lo confunde con Christian Meier. “En la calle me dicen Christian Meier y yo tengo que bajarme la mascarilla para decirles que no soy”, contó sonriendo.

El actor también contó que actualmente se encuentra culminando unos proyectos actorales. Además, está feliz pues durante la pandemia no solo se reinventó con su figura, sino que también decidió emprender su negocio propio.

La nueva figura de Junior Silva 30/10/2020

VIDEO RECOMENDADO

Mayra Couto cuestiona su personaje ‘Grace’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’

Mayra Couto cuestiona su personaje ‘Grace’ en ‘Al Fondo Hay Sitio'