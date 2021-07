Kalimba fue entrevistado en el programa “Mimí Contigo” de la presentadora Irma Angélica Hernández Ochoa y se refirió a la fama, la que adquirió desde que tenía 3 años por su participación en el programa “Chiquilladas”.

En conversación con la conductora de Azteca Uno, el cantante mexicano confesó que si pudiera, él quitaría la fama de su vida.

“Si yo pudiera quitar algo de mi vida para siempre, sería la fama, lo que hasta el día de hoy no me acostumbro es a ser famoso, llevo 35 de mis 38 años de mi vida siendo famoso y no me acostumbro, no me gusta, si pudiera quitarla la quitaba”, señaló.

El intérprete de “Se te olvidó” aseguró que prefiere los espacios en soledad y lo mucho que le reconforta mantenerse alejado de las multitudes. “Amo estar en mi casa y no en ningún otro lugar, me fascina la soledad”, mencionó.

En dicha entrevista, Kalimba también confesó que al interior de la agrupación OV7 llegaron a existir celos profesionales pues una reconocida revista colocó el titular ‘Kalimba y sus coristas’, haciendo referencia a que aparentemente solo él se lucía en los escenarios.

