Kalimba salió al frente para responder sobre los rumores que señalaban que entre los integrantes de OV7, habían confilctos y peleas, luego que pusieran en pausa la gira por los 30 años de la agrupación que alcanzó la fama a principios de los 90.

Las especulaciones de la mala relación entre M´balia y Lidia Ávila y una presunto enfrentamiento entre ellos, colocó a la banda en la polémica e, incluso, se involucró al resto de integrantes.

Para responder sobre ello es que el cantante ofreció una entrevista al programa “De Primera Mano”, donde le consultaron si es verdad que los miembros del grupo se han separado en dos bandos.

“OV7 es un grupo de treinta años, nos amamos y el público tiene que saber que no es la primera vez que tenemos un distanciamiento o pensamientos diferentes. No hay un pleito, no ha habido insultos, gritos, somos hermanos”, dijo.

Kalimba contó que las diferencias entre sus compañeros surgieron luego de aplazar las fechas de la gira por los 30 años de la agrupación, decisión con la que algunos no estuvieron de acuerdo pues opinaban que no era lo correcto.

“Una vez que se detuvo la gira, hay unos que pensamos que reajustemos las fechas y otros que pensamos que no es el momento de poner fechas por la situación. Hay dos pensamientos, no creo que ninguno tenga la razón, tampoco hay un pensamiento de no hacer la gira, los 7 queremos hacer la gira”, explicó.

“Luego esto sale a la luz y empiezan a venir palabras como que hay dos bandos, están peleados, lo que es una mentira absoluta”, aseveró y aclaró que a pesar de que por el momento hay diferencias, no están peleados, y recalcó que no es la primera vez que pasan por una situación así.

“No existe un distanciamiento como tal, existe una pandemia... La noticia real es ‘hemos hablado muy poco’, sí. Somos hermanos y también somos colegas, y a veces cuando no estás yendo a trabajar, pues no le hablas a tus colegas a diario, estás con tu familia, haciendo tu vida”, finalizó.

