Luego de coincidir con su expareja Kim Kardashian en varios puntos de la solicitud de divorcio que presentó la estrella del reality “Keeping Up With The Kardashians” el 19 de febrero, el rapero Kanye West vuelve a ser noticia por los zapatos personalizados que lució durante la ceremonia de los premios Grammy del año 2008 y que acaban de vatir un nuevo récord de venta en una subasta, convirtiéndose en los más caros del mundo. Esta es la historia de cómo marcó tendencia en aquella importante premiación.

MÁS INFORMACIÓN | Kim Kardashian y Kanye West: en qué coinciden ambas celebridades dentro de la petición de divorcio

El primero de los pares de la línea Air Yeezy que el músico diseñó en colaboración con la firma Nike vio elevado su precio hasta los $1.8 millones de dólares gracias a las pujas de la firma de inversión Rares, según anunció la casa de subastas Sotheby’s en un comunicado.

Este hecho casi triplica los $560.000 dólares que se pagaron en 2020 por unos míticos Nike Air Jordan 1 del exjugador de baloncesto Michael Jordan de la NBA.

Historia del calzado de colección

El millonario calzado de Kanye West fue diseñado por el propio cantante en colaboración con Mark Smith y Tiffany Beers, diseñadora de Nike. Este fue el primer paso que el ex de Kim Kardashian ingresara al mundo de la moda y años después, en 2015, se animara a lanzar su propia marca Yeezy, que lo ha convertido en un milmillonario.

En esa ocasión, el rapero subió al escenario luciendo las zapatillas para llevarse cuatro premios, entre ellos el de mejor álbum de rap. Ese era un prototipo y tal fue el éxito que el modelo finalmente fue puesto a la venta en abril de 2009 en una edición limitada.

El calzado, unas Nike Aire Yeezy 1, que ha roto récords de subasta se caracteriza por ser de cuero negro, talla 12, con correa en la parte delantera del pie y el medallón en forma de Y exclusivo de la marca en tono rosa. Estas fueron puestas a la venta por el coleccionista de Nueva York Ryan Chang.

El rapero Kanye West calzó las zapatillas Nike Air Yeezy 1 durante su actuación en los Grammy de 2008. (Foto: AFP)

Detrás de la compra

La dueña del codiciado par de zapatillas es a plataforma de inversión Rares, fundada por el exjugador de fútbol americano Gerome Sapp quien afirmó que “al comprar un zapato tan icónico, un pedazo de historia, nuestro objetivo es aumentar la accesibilidad y empoderar a las comunidades que dieron origen a la cultura de las zapatillas con las herramientas para obtener libertad financiera a través de Rares”.

Por su parte, Brahm Wachter, director de ropa urbana y coleccionables modernos de la casa de subastas Sotheby’s, aseguró que “la venta dice mucho del legado de Kanye [West] como uno de los diseñadores de ropa y zapatillas más influyentes de nuestro tiempo”.