La integrante de ‘Esto es guerra’, Karen Dejo exigió a la conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza disculparse con ella por haber dicho en su programa que se puso “en bandeja” ante el futbolista Gianluca Lapadula, solo por haberle agradecido el gol que metió ante el partido Perú versus Ecuador.

Así lo dijo en una entrevista con el espacio virtual de espectáculos Instarandula, donde la también empresaria y conductora explicó cómo sucedieron los hechos.

“La reportera de ‘América Espectáculos’ se acercó a ‘Esto es guerra’ porque ese mismo día estábamos a punto de salir después del enfrentamiento Perú con Ecuador y me sumé al comentario: ‘Sí vamos a agradecerle a Gianluca Lapadula’, pero como agradecimiento, nada en mala onda, además yo no sé nada de fútbol”, señaló Karen Dejo.

“Pero el comentario de la señora Janet Barboza ha sido totalmente desafortunado. Me ha molestado terriblemente, sobre todo viniendo de ella porque ella me conoce. Yo no hablo mal de ella, se supone que las mujeres estamos para apoyarnos y no para denigrarnos ni generar comentarios negativos en redes sociales y reboten en los medios de comunicación”, agregó fastidiada.

Señaló que el personaje que tiene Janet dentro del programa ‘América hoy’ es cizañoso y fastidioso que incluso a veces se la pasa la mano con sus comentarios. “Si se le pasó la mano conmigo, mínimo espero una disculpa de ella. Yo la conozco y respeto mucho por eso me sorprende sobremanera y sí me ha molestado su comentario... Janet por favor, retráctate y pídeme disculpas”.

