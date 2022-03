Tras alejarse de las pantallas, Karen Dejo se reencontró con sus seguidores y este fin de semana brindó un show en una discoteca de Tarapoto, sin embargo, sus polémicos comentarios durante el evento han desatado una ola de críticas en su contra.

La exintegrante de “Esto es Guerra” intentó animar a los asistentes invitándolos a participar en retos de baile, pero lo que nadie esperaba era que iba a lanzar chistes de contenido sexista.

“Las mujeres las complacen ¿sí o no?”, preguntó la modelo a uno de los participantes. “Ah, se hacen las difíciles. Oye, chicas, no sean tóxicas. Las mujeres si no se dejan levantar, que vayan pa’ su casa, para su cocina”, comentó la exchica reality, lo que generó la indignación de muchos.

Fiel a su estilo, Magaly Medina condenó estas declaraciones y lanzó una dura crítica en contra de la modelo. “¿Cómo puede decir algo así una mujer? ¿Qué se vayan a la cocina si no se dejan levantar, qué mensaje es eso? Que cosa más machista y arcaica viniendo de una mujer”, expresó la popular ‘Urraca’.

La presentadora de ATV continuó con sus cuestionamientos contra la influencer, y la instó a no seguir en la animación de eventos.

“No le den el micrófono. Ciérrenle el micro, quítenselo. Que baile no más, que hagan lo que saben hacer, o que les den un par de vasitos y que se pongan a jugar con eso. Está bien, es una discoteca de provincia, pero el público siempre merece respeto. No pueden ir a hacer ese papelón”, sentenció.

