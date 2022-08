Tal como lo había anunciado, “Esto es Guerra” empezó a presentar a los nuevos refuerzos de cara a la gran final de la temporada 2022, y este miércoles Karen Dejo regresó al programa casi un año después de su polémica suspensión.

“Hay que volver a empezar de cero, yo quería terminar este ciclo bien y prometí entregarlo todo. Yo quería estar en estos 10 años. No se me dio la oportunidad en un momento, pero las cosas pasan por algo”, aclaró.

Karen Dejo regresa a 'Esto es guerra'

La popular ‘Sabrosura’ fue presentada como la nueva oponente de Rosángela Espinoza, una noticia que no le cayó nada bien a la influencer, quien decidió retirarse del set al verla sobre el escenario.

Pese a su evidente incomodidad, la popular ‘Chica selfie’ agradeció la llegada de Karen Dejo, ya que considera que su presencia aumentaría su nivel de competencia, sin embargo, aclaró que no desea protagonizar otro altercado con ella.

Rosángela Espinoza discute con Rafael Cardozo en EEG

Recordemos que Karen Dejo fue suspendida en setiembre del 2021 tras perder los papeles con Rosángela Espinoza durante una de las competencias.

‘La Sabrosura’ no aceptó el castigo y se negó en todo momento a que le lancen el tortazo en la cara. “No me da la gana y no quiero... Me niego, yo he tirado bien (la torta). No quiero, no me da la gana, ahora voy a hacer show yo”, expresó, lo que causó que la suspendan.

