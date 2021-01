La conductora de televisión Karen Scwharz negó que se haya incomodado por una broma pesada por parte del jurado de “Yo Soy”. En una reciente emisión del programa de Latina, se especuló que la presentadora estaba con la voz entrecortada por los comentarios de sus compañeros.

¿Qué sucedió? Karen Schwarz cometió un error al equivocarse en una palabra mientras presentaba al imitador de Marc Anthony en “Yo Soy: Grandes batallas”, a lo que Katia Palma evidenció su error y la exMiss Perú dijo: “Me confundí, a ti también te pasa, ¿o no? Querida cuello de cisne”.

Frente al comentario de Schwarz, Maricarmen Marin dijo: “Que bajo”. Sin embargo, continuando la situación, la exMiss Perú añadió: “Mari yo te quiero. Voy a seguir aquí para justificar”. Mauri Stern intervino al grito de “¡ya cálmense!”.

Posteriormente, con la voz entrecortada y un largo silencio, Karen Schwarz dio paso al imitador de Marc Anthony para que suba al escenario. Desde ese momento, muchos especularon que la presentadora se había incomodado por lo sucedido; sin embargo, no fue así.

A través de sus stories en su cuenta oficial de Instagram, Karen Schwarz se pronunció al respecto y aseguró que no tuvo ningún problema. “¿Qué broma oye? ¿Quién lloró? Ustedes se inventan a veces las historias”, señaló.

“Nosotros somos muy bromistas delante de cámaras, pero sobre todo fuera de cámaras y cuando hay buena onda y nos conocemos tanto se permiten todas las bromas. A mí me trolean y yo me vacilo. A mí no me molesta en lo absoluto y creo que por eso la pasamos tan bien”, añadió en su video.

VIDEO RECOMENDADO

Karen Schwarz regresó a la conducción de “Yo soy”

Karen Schwarz regresa a "Yo soy" 28/11/2020