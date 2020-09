El último miércoles, Emilia Drago y su esposo Diego Lombardi sorprendieron al revelar que a su pequeña hija Lara, que está a punto de cumplir 4 meses de nacida, le habían detectado displasia en la cadera, una malformación congénita que afecta a la articulación que une la cabeza del fémur con el hueso de la pelvis.

La pareja se animó a dar a conocer la noticia debido a que la actriz había compartido unos clips en los que aparecía bailando con su pequeña, quien tenía puesto un arnés, cuyo uso es parte del tratamiento que los médicos le han indicado para que se pueda recuperar completamente.

Tras hacer pública la condición de su bebé, los actores han recibido decenas de muestras de apoyo, no solo de sus seguidores, sino también de conocidos personajes. La última en pronunciarse ha sido la periodista Karina Borrero, quien detalló que su hija Cayetana -de 1 año y 3 meses- también padeció este mal.

La presentadora de noticias se refirió a la situación de Emilia Drago y relató que también vivió momentos de impotencia cuando le dieron el diagnóstico. “Cuando yo me enteré, me acuerdo de que me fui llorando en mi carro, llamando a mi mamá, pensando: ‘Seguramente Cayatena no va poder caminar’”, dijo.

Sin embargo, le pidió a la actriz ser estricta y seguir el tratamiento al pie de la letra. “Te quiero decir algo Emilia: Cayetana usó el arnés como por 8 meses, 9 meses, y ahora no solo camina sino que corre. Tienes que ser muy rigurosa, tienes que usarlo las 24 horas, porque a mi bebé solo se lo quitábamos para bañarla”, agregó.

“Si eres muy rigurosa y muy dedicada, Larita no va a tener absolutamente ningún inconveniente y es importante que le hagan la radiografía y que pase por un traumatólogo pediatra, porque eso es vital para que mejore y ya no requiera una operación. Con mucha fe”, manifestó.

Finalmente, aconsejó a Emilia Drago que así le parezca que es doloroso para su hija lleva el arnés, no se lo quite, pues de eso dependerá que mejore y se mostró dispuesta a brindarle su ayuda si lo necesitara. “No la conozco, pero si quiere que me escriba y yo tengo un montón de recomendaciones para darle", refirió.





