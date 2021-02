Después de casi 25 años de llevar entretenimiento a los más pequeños de casa, Karina Rivera comunicó que ha decidido alejarse definitivamente de los show infantiles. La conductora de televisión confesó que fue una decisión muy difícil de tomar.

“Sí, de alguna manera de lo que es shows sí (retirarse de la animación), pero estoy ligada a lo infantil con mis productos. Como Karina que da la cara en show infantiles me retiro definitivamente”, dijo al diario El Popular.

Rivera recordó que el día que tomó la decisión lloró mucho y reveló que la pandemia del coronavirus (COVID-19) fue un impulso más para decidirse. “El día que tomé la decisión lloré mucho, es que ya era el momento, tengo 51 años, y la pandemia generó eso también. Me entristecí mucho porque es casi mi vida”, narró.

Asimismo, la figura de televisión envió un mensaje de agradecimiento a sus fans que la acompañan desde el espacio “Karina y Timoteo”. “Aprovechando para agradecer al público que tuvo la confianza y amor hacia mí, y a los padres por confiar en mi trabajo con sus hijos. Ha sido una etapa muy bella y feliz que siempre lo tendré en mi corazón”, añadió.

La exconductora de “La ruta del amor” contó que ahora que dio un paso al costado en los shows infantiles se dedicará a su nuevo emprendimiento.

“Estoy sacando una línea de productos de calidad de venta internacional porque ha pasado por todos los registros y procesos, he gastado los ahorros de mi vida. Está enfocado al cuidado de la piel para bebés, se llama Kárica que viene en loción, champú y colonia”, acotó.

Por otro lado, Karina Rivera confesó que su corazón está más feliz que nunca al lado de Alejandro Rodó Iglesias, con quien todavía no tiene planes de casarse.

“Sí claro que seguimos, no hemos hecho nada de malo. Estoy muy pero muy feliz, es mi compañero, me apoya con la empresa y en todo. En Año Nuevo fue nuestro primer aniversario, pero todavía no hay planes de boda”, confesó.

VIDEO RECOMENDADO

María Pía Copello: Así fue su primera aparición al lado de Timoteo en reemplazo de Karina Rivera

María Pía Copello: Así fue su primera aparición al lado de Timoteo en reemplazo de Karina Rivera