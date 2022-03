Christian Domínguez sorprendió tras ser el gran ausente en la fiesta de cumpleaños de Valentino, su hijo con Karla Tarazona, quien cumplió 7 años el último sábado 26 de marzo. Frente a las especulaciones que han surgido respecto al tema, la conductora de “D’ Mañana” salió al frente a explicar la ausencia de su expareja en la reunión.

La conductora de televisión comentó que este año acordó con el líder de “Orquesta Internacional” que cada uno celebraría el cumpleaños de Valentino por su lado.

“Lo voy a tocar acá y que se quede aquí. Hay que entender que mi hijo viene de un hogar de padres separados y sí podemos pasar fechas juntos, como hay fechas que no, y cada uno puede hacer en su casa lo que desee hacer. En mi caso, todos los años le preparo fiestas, es más, el año pasado Christian sí estuvo, pero este año se acordó en que se haría una fiesta en sus respectivas casas”, explicó Karla ante las cámaras de “D’ Mañana”.

“A mí me parece súper extraño que el señor Christian Domínguez no haya podido, al menos 10 minutos, ir a ver a su hijo. ¿Qué estaba haciendo la tarde del cumpleaños de su hijo?”, puntualizó el popular ‘Metiche’.

Al escucharlo, Adriana Quevedo intervino para expresar que estaba de acuerdo con ‘Metiche’, pues aseguró que no le costaba nada a Christian Domínguez presentarse en la fiesta. “En todo caso que haya ido a darle un besito, un abrazo, no hay ninguna excusa para eso. O ofrecerse a ir a ayudar un rato”.

“El año pasado él sí se hizo presente, este año no se dio, pero me imagino yo que en el trascurso de los días él hará su fiesta y preguntarán por qué yo no estuve en esa fiesta”, atinó a responder Tarazona.

