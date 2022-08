Rafael Fernández habló para el programa “Amor y Fuego” de Willax TV tras separarse de la conductora Karla Tarazona. El empresario dejó la casa que compartía con la presentadora de televisión y realizó una denuncia de abandono de hogar en la comisaría de La Molina.

El hombre de negocios dijo tener cariño por Tarazona, pero dejó claro que el amor ya no existe: “A Karla le voy a tener cariño y a los chicos también. Sí, a parte a los chicos los quiero muchísimo. Ellos me han enseñado más, de lo que yo les he podido enseñar a ellos”.

“Fue una decisión de ambos. El amor, por mi parte, se fue desgastando un poco y después se tomó una decisión”, dijo de manera tajante.

Fernández señaló que se entregó a su matrimonio, pero esa etapa ya es parte del pasado: “Karla es una buena persona. Yo creo que todo tiene un por qué... Como saben, he tratado de dar, el máximo de lo que yo puedo. No hablemos de la parte económica, sino de la parte sentimental, que creo que es mucho más importante”.

Rafael también aclaró que su separación no se trata de una estrategia de publicidad, como algunos comentaristas de espectáculos señalaron: “No, yo no me jugaría con los chicos (con los hijos de Karla Tarazona) de esa forma y a parte no necesito un show para nada. Ahorita estoy bastante enfocado en el tema de trabajo”.

Finalmente, Rafael Fernández dijo que Karla y sus hijos seguirán viviendo en la casa que compartían en el distrito de La Molina: “Todo va a seguir igual obviamente, porque los chicos no tienen por qué perjudicarse de nada... no tengo nada contra nadie”.

“Ya no voy a estar con ellos todos los días, voy a trabajar más. Los chicos siempre me alegran ¿no? Entonces, eso es algo que se va a extrañar mucho”, expresó.